FC Twente gokt op ‘American style’-trainingen na mededeling van Rutte

Er wordt in Nederland tot 1 september niet gevoetbald, zo liet Minister-president Mark Rutte dinsdagavond weten op een persconferentie. Door deze maatregel lijkt het onmogelijk dat het seizoen in de Eredivisie wordt afgemaakt, als is er voor clubs wel ruimte om de training voorzichtig weer te hervatten. FC Twente is voornemens om in mei weer trainingen in te plannen op het trainingscomplex in Hengelo, al zal dat volgens de club wel onder strikte regels gebeuren.

"We begrijpen het besluit van de overheid, het is goed dat er nu duidelijkheid is over het huidige voetbalseizoen", verklaart algemeen directeur Paul van der Kraan woensdag op de website van FC Twente. "Nu dit seizoen is afgesloten kunnen we enigszins vooruit kijken. Daarbij is het belangrijk dat we nu weten dat we ons in ieder geval vanuit een Eredivisie-standpunt kunnen voorbereiden op de nieuwe competitie, bijvoorbeeld als het gaat om de verkoop van seizoenkaarten. Dit zal spoedig worden gestart." Van der Kraan weet dat de komende maanden moeilijk zullen zijn. "Er zijn nog genoeg vraagtekens richting het nieuwe seizoen, maar we zijn in alle geledingen van de club volop aan de slag."

Aan technisch directeur Ted van Leeuwen om de selectie voor het seizoen 2020/21 samen te stellen. "De enige zekerheid op dit moment is dat er vóór 1 september geen wedstrijden worden gespeeld. Die situatie is verre van euforisch", benadrukt de ‘td’ van FC Twente. "Bij de spelers proefde je ook teleurstelling over het niet doorgaan van de competitie. Zij hadden graag willen laten zien dat ze beter konden dan de ranglijst aangeeft." FC Twente stond voor de coronacrisis op de veertiende plaats en was daardoor nog niet zeker van lijfsbehoud. Daarnaast werden de contracten van zeventien spelers en trainer Gonzalo García García formeel opgezegd, waardoor Van Leeuwen zijn handen vol lijkt te hebben wat betreft de selectie voor komend seizoen.

De spelers van FC Twente werken nu thuis nog een individueel schema af, maar daar komt snel verandering in. "Begin mei starten we de trainingen in Hengelo en gaan spelers in verschillende groepen, waarvan de grootte afhankelijk is van wat er mag van het RIVM, aan de slag. Natuurlijk houden hierbij de anderhalve meter afstand goed in de gaten." Van Leeuwen probeert er ondanks de tegenslagen het beste van te maken bij FC Twente. "Een voordeel van de komende lange voorbereiding is dat er ruimte is om ook veel individueel te trainen, zeg maar volgens de ‘American style’, in Amerika kennen ze ook een lange voorbereiding en wordt er veel individuele oefenstof aangeboden ter verbetering van ieders vaardigheden."