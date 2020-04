Hofland hoofdtrainer van Fortuna in ‘niet gebruikelijke’ constructie

Kevin Hofland wordt de nieuwe hoofdtrainer van Fortuna Sittard, zo meldt de club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De oud-verdediger was al actief als assistent-trainer bij de Limburgers en lost nu Sjors Ultee af. Laatstgenoemde blijft wel aan de club verbonden: hij gaat de functie van assistent-coach combineren met die van technisch manager.

Hofland heeft eigenlijk nog niet de benodigde papieren binnen om als hoofdtrainer aan de slag te mogen, maar krijgt doordat hij zijn cursus Coach Betaald Voetbal niet op korte termijn af kan ronden vanwege de coronacrisis dispensatie van de KNVB. Hofland krijgt daarnaast in deze constructie te maken met Ultee als technisch manager , waar hij eerder een nogal moeizame relatie onderhield met diens voorganger Sjoerd Ars.

Ars wordt echter doorgeschoven naar de functie van hoofd internationale scouting, waardoor hij niet meer direct bij het eerste elftal betrokken zal zijn. “Niet gebruikelijk misschien, maar voor ons wel een logische constructie”, reageert Ultee in gesprek met Voetbal International op zijn nieuwe baan. De ex-hoofdtrainer gaat Hofland niet alleen assisteren, maar zal hem vanuit zijn functie van technisch manager ook moeten beoordelen.

“In de praktijk gaan Kevin, Kristof (assistent Kristof Aelbrecht, red.) en ik het technisch beleid met zijn drieën invullen. We hebben dit seizoen heel prettig samengewerkt en dat zal zo blijven in de nieuwe opzet. Als hoofdcoach zal Kevin taken van me overnemen, bijvoorbeeld richting de media, maar veel zal ook bij het oude blijven. Ik blijf actief op het veld en zal tijdens wedstrijden ook op de bank zitten”, vervolgt Ultee.

Voor de 32-jarige oefenmeester vormt het geen onoverkomelijk probleem dat hij niet langer de hoofdtrainer is. Ultee zegt zich goed in de nieuwe oplossing te kunnen vinden: “Alleen technisch manager had ik óók niet willen zijn. Maar de combinatie van de twee functies spreekt me wel aan. Ik blijf actief op het veld, waar mijn passie ligt, en kan me ontwikkelen in een andere rol. Als technisch manager zal ik me onder meer richten op contacten met andere clubs, de KNVB en zaakwaarnemers. Met die ervaringen verwacht ik over een of twee jaar nog een betere hoofdtrainer te zijn”, stelt hij.