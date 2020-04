Real Betis kruist degens met Ajax: ‘Hij is een technisch zeer vaardige speler’

Pedro González, beter bekend als Pedri, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Betis, zo blijkt woensdag uit berichtgeving van Mundo Deportivo. De pas zeventienjarige aanvallende middenvelder werd vorig jaar door Barcelona voor vijf miljoen euro overgenomen van Las Palmas, al bleef hij laatstgenoemde club op huurbasis trouw. Sport bracht Pedri in maart in verband met Ajax, maar Barcelona lijkt pas aan het einde van de voorbereiding op het nieuwe seizoen een beslissing te willen nemen over de verhuurde jongeling. Zijn contract in het Camp Nou loopt door tot medio 2024.

Bij Real Betis is men bijzonder gecharmeerd van de kwaliteiten van Pedri, zo blijkt uit een interview van technisch directeur Alexis Truijillo met de lokale krant La Provincia de Las Palmas. "We moeten echter afwachten hoe alles gaat verlopen wat betreft de coronacrisis en de eventuele hervatting van de competities." De bestuurder is evenwel onder de indruk van de ontwikkeling die Pedri doormaakt. "We hebben hem zien doorbreken en hij doet het erg goed bij Las Palmas. Het is een technisch zeer vaardige speler."

Barcelona-trainer Quique Setién wil Pedri in de voorbereiding op de jaargang 2020/21 van dichtbij aan het werk zien tijdens trainingen en oefenwedstrijden. Daarna sluit de middenvelder eventueel aan bij het eerste elftal. Mocht Pedri bij het B-elftal worden ondergebracht, dan is een nieuwe verhuurperiode een optie, zo wist Mundo Deportivo vorige week al te melden. Een eventueel vervolg van Pedri in het beloftenelftal is wel afhankelijk van eventuele promotie van het reserveteam van Barcelona. Men staat momenteel tweede in de Segunda División B, met een punt achterstand op koploper Castellón. Alleen de kampioen promoveert rechtstreeks.

Pedri werd in maart door Sport in verband gebracht met Ajax, mede door de goede band tussen directeur voetbalzaken Marc Overmars en de beleidsbepalers van Barcelona. De Spanjaard werd voor de coronacrisis regelmatig bekeken door scouts van de Amsterdamse club. Het is niet bekend of Pedri, die in het shirt van Las Palmas tot 3 doelpunten en 4 assists in 26 wedstrijden kwam, nog steeds nadrukkelijk in beeld is bij Ajax. Volgens bovengenoemde krant heeft de zaakwaarnemer van Pedri al verschillende aanbiedingen ontvangen. De speler en zijn entourage willen echter niet te snel een definitieve keuze maken voor volgend seizoen.