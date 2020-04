Man City kan alleen met ‘mega-aanbieding’ toeslaan

De toekomst van Arkadiusz Milik zou ook weleens in de Premier League kunnen liggen. Tottenham Hotspur en Chelsea hebben de Poolse spits van Napoli in het vizier, evenals Juventus en Atlético Madrid. (Daily Mail)

(The Athletic)

Ben White heeft zich in de kijker gespeeld bij Manchester City. De verdediger wordt momenteel door Brighton & Hove Albion verhuurd aan Leeds United. (The Athletic)

Alleen een ‘mega-aanbieding’ is voldoende om Milan Skriniar weg te kunnen halen bij