Om één doodeenvoudige reden is Veerman een topspeler voor Feyenoord

Deze week publiceerde Voetbalzone een uitgebreid artikel over het seizoen van Dusan Tadic, waarin onder meer werd stilgestaan bij het aantal kansen dat verschillende spelers in de Eredivisie creëren. Tadic bleek iedere 24 minuten een kans te creëren en verleent met dat moyenne alleen ploeggenoot Hakim Ziyech (iedere 21 minuten) voorrang. De top drie wordt gecompleteerd door de inmiddels uit de Eredivisie vertrokken Steven Bergwijn (iedere 30 minuten). Het zijn de enige drie spelers die gemiddeld vaker een kans creëren dan Joey Veerman, die in tegenstelling tot Ziyech, Tadic en Bergwijn pas bezig is aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau.

Door Dominic Mostert

In het elftal dat Voetbalzone eerder deze maand samenstelde met de beste aanwinsten van het seizoen in de Eredivisie, kreeg Veerman een plek op het middenveld toebedeeld. De jongeling van sc Heerenveen, 21 jaar, kwam afgelopen zomer over van FC Volendam. Met een transfersom van iets meer dan een half miljoen euro was hij een relatief goedkope gok voor Heerenveen, die goed uitpakte. De technicus draait moeiteloos mee in de Eredivisie en groeide uit tot de regisseur van Heerenveen. In Friesland evolueerde hij tot aanvallende middenvelder, nadat hij in de Keuken Kampioen Divisie een meer controlerende rol had op het middenrif. Met name na de winterstop is Veerman in vorm geraakt, en hij laat wekelijks zien dat er nog veel rek in zijn spel zit.

De ontwikkeling van Veerman is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Woensdagochtend schreef Voetbal International dat Feyenoord belangstelling heeft voor de geboren Volendammer, die in januari nog trefzeker was in De Kuip. Dick Advocaat is al enige tijd op zoek naar versterking in die linie, zeker omdat het contract van Renato Tapia afloopt, de huurperiode van Oguzhan Özyakup in de zomer ten einde komt en Orkun Kökcü begeerd is op de transfermarkt. Voetbal International meldde dat Feyenoord zich 'in eerste instantie' op ervaring richt, wat zou betekenen dat Veerman niet bovenaan het lijstje staat. Bovendien is er pas budget voor zijn komst als de Rotterdammers deze zomer spelers verkopen.

Ondanks de terughoudendheid vanuit De Kuip zou Veerman van grote waarde kunnen zijn voor Feyenoord. De doodeenvoudige reden daarvoor is dat er momenteel relatief weinig gevaar uitgaat van het middenveld van Feyenoord. Dit seizoen zijn Jens Toornstra en Orkun Kökcü de middenvelders die voor het meeste gevaar zorgen in de ploeg van Advocaat. Beiden creëerden 31 kansen. Volgens de statistieken van Opta hebben tien clubs in de Eredivisie minstens één middenvelder in dienst die betere cijfers kan overleggen. Zo creëerde Sergio Peña van FC Emmen in zijn eentje evenveel kansen (62) als Toornstra en Kökcü bij elkaar deden. Als de cijfers van Veerman worden afgezet tegen die van de huidige middenvelders van Feyenoord, wordt duidelijk dat zijn kwaliteiten goed van pas kunnen komen in Rotterdam-Zuid.



Joey Veerman versus de middenvelders van Feyenoord

SPELER KANSEN GROTE KANSEN UIT OPEN SPEL UIT STAND. SITUATIE Joey Veerman 56 4 43 13 Jens Toornstra 31 7 29 2 Orkun Kökcü 31 5 22 9 Leroy Fer 18 2 18 0 Renato Tapia 3 0 3 0

Het is belangrijk om minstens twee aspecten in ogenschouw te nemen. Allereerst is het relevant om na te gaan hoeveel speeltijd de verschillende middenvelders dit seizoen hadden. Met zijn 1724 gespeelde minuten staat Veerman ongeveer op gelijke hoogte met Kökcu (1710 minuten) en heeft hij een beperkte voorsprong op Toornstra (1673 minuten). In onderstaande tabel wordt daarom nagegaan hoe de verdeling van het aantal gecreëerde kansen er per minuut uitziet. De speler die dit seizoen het grootste aantal minuten op het veld stond is Leroy Fer (1925), maar hij heeft uiteraard een meer controlerende rol en is in eerste instantie niet de aangewezen man om gevaar te stichten bij Feyenoord. Hetzelfde geldt voor Renato Tapia, die bovendien aanzienlijk minder speelminuten had (752). Een andere relevante factor is dat Veerman het moet laten zien in een bijzonder wisselvallig draaiend elftal, dat op de tiende plaats staat in de Eredivisie.



Hoe vaak creëren Veerman en de Feyenoorders kansen?

SPELER KANS GROTE KANS OPEN SPEL STAND. SITUATIE Joey Veerman iedere 32 minuten iedere 442 minuten iedere 41 minuten iedere 135 minuten Jens Toornstra iedere 55 minuten iedere 245 minuten iedere 59 minuten iedere 858 minuten Orkun Kökcü iedere 56 minuten iedere 344 minuten iedere 78 minuten iedere 191 minuten Leroy Fer iedere 109 minuten iedere 985 minuten iedere 109 minuten - Renato Tapia iedere 251 minuten - iedere 251 minuten -

Meerdere uitkomsten vallen hierbij op. Veerman creëert in zowel absolute als relatieve zin veel vaker kansen dan de middenvelders van Feyenoord. Maar grote kansen zijn het niet vaak. Opta maakt onderscheid tussen ‘kansen’ en ‘grote kansen’: een grote kans wordt door het statistiekenbureau gedefinieerd als ‘een situatie waarin redelijkerwijs verwacht mag worden dat de speler scoort, meestal in een één-op-één-situatie of van dichtbij, waarbij er voor de bal een duidelijke weg richting het doel is en er weinig tot enige druk staat op de speler die schiet’. Veerman zet zijn ploeggenoten niet vaak één-op-één voor de keeper. Toch gaf hij dit seizoen al vijf assists, meer dan iedere middenvelder van Feyenoord. Veerman is aanzienlijk vaker betrokken bij treffers dan zijn potentieel toekomstige teamgenoten. Gemiddeld is hij iedere 196 minuten verantwoordelijk voor een goal of assist; geen middenvelder van Feyenoord doet dat beter.



Bijdrage aan goals: Veerman en de Feyenoorders

SPELER GOALS ASSISTS BETROKKEN BIJ GOAL Joey Veerman 4 5 iedere 196 minuten Jens Toornstra 5 3 iedere 215 minuten Orkun Kökcü 2 4 iedere 287 minuten Leroy Fer 2 2 iedere 493 minuten Renato Tapia 0 0 -

De wildcard: Oguzhan Özyakup

Er is nog één wildcard in het spel en dat is de toekomst van Oguzhan Özyakup. De clubleiding van Feyenoord beseft dat er weinig gevaar uitgaat van het middenveld en nam mede daardoor Özyakup in januari op huurbasis over van Besiktas, tot het eind van het seizoen. De middenvelder begon goed, met een doelpunt in zijn debuutwedstrijd tegen FC Emmen (3-0) bij de absentie van Orkun Kökcü, maar worstelde daarna met zijn fitheid en heroverde zijn basisplaats niet meer. In zijn huurcontract staat geen optie tot koop opgenomen, maar zowel Feyenoord als Özyakup zou wel oren hebben naar een definitieve transfer. Het is vooralsnog echter de vraag of de club wil voldoen aan de vraagprijs van Besiktas, die circa vijf à zes miljoen euro zou bedragen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Feyenoord zowel Veerman als Özyakup koopt, tenzij er grote uitgaande transfers plaatsvinden. Met zijn 27 jaar en zijn zevenenhalve seizoenen aan ervaring bij Besiktas voldoet Özyakup beter aan het plaatje van 'ervaring' waar Feyenoord de voorkeur aan geeft. Maar is de komst van Veerman ook daadwerkelijk overbodig als de huurling definitief kan worden overgenomen? In onderstaande tabellen staan de cijfers van Özyakup over zijn gehele carrière, afgezet tegen de cijfers die Veerman daar dit seizoen tegenover stelde. Het is verre van een perfecte vergelijking, bijvoorbeeld omdat Özyakup zich moest bewijzen in veel meer wedstrijden, maar het geeft (tot slot) wel een indicatie van hoe beide spelers zich tegenover elkaar verhouden.



Oguzhan Özyakup versus Joey Veerman

SPELER GOAL ASSIST KANS GECREËERD Oguzhan Özyakup iedere 484 minuten iedere 237 minuten iedere 59 minuten Joey Veerman iedere 442 minuten iedere 353 minuten iedere 32 minuten

Feyenoord hoopt een selectie samen te stellen die volgend seizoen kan meedoen om de landstitel. Voor het offensieve gevaar was de kampioen van 2017 deze jaargang echter veelal afhankelijk van de ingevingen van Steven Berghuis, van wie het aanblijven nog hoogst onzeker is. Qua gecreëerde kansen kan Berghuis zich meten met de besten in de Eredivisie, maar hij is de enige Feyenoorder voor wie dat geldt. Hoewel Veerman lang niet alle problemen zal oplossen, en dat ook niet gevraagd kan worden van iemand van zijn leeftijd, heeft hij wel de potentie om datgene te leveren waar Feyenoord behoefte aan heeft.