‘Anderlecht laat na Ryan Babel ook oog vallen op landgenoot’

Michel Vorm vervult dit seizoen de rol van reservedoelman bij Tottenham Hotspur. De 36-jarige routinier beschikt echter over een aflopend contract in Londen en lijkt daardoor na afloop van de huidige voetbaljaargang te vertrekken. Volgens Het Nieuwsblad kan Vorm de overstap maken naar Anderlecht, dat hem eenzelfde functie wil geven als hij nu bij Tottenham vervult.

Paars-Wit ziet na dit seizoen met Davy Roef, Thomas Didillon en Frank Boeckx drie keepers vertrekken en is daarom op zoek naar een ervaren back-up van eerste keus onder de lat Hendrik Van Crombrugge. Anderlecht heeft voor deze rol het oog laten vallen op onder meer Vorm, die gratis in te lijven is.

Naast de naam van de vijftienvoudig international van het Nederlands elftal worden ook William Dutoit (KV Oostende), Davino Verhulst (keeper van het failliete Lokeren) en Laurent Hekinet (OH Leuven) genoemd als mogelijke opties voor Anderlecht. Vorm is overigens niet de enige sluitpost die van Tottenham naar Brussel kan verhuizen.

Anderlecht is namelijk op zoek naar een aanstormend talent om de rol van derde doelman op zich te nemen en heeft onder meer Jonathan De Bie op de korrel. De negentienjarige doelman kan eveneens transfervrij bij the Spurs vertrekken, al bieden zij hem wel de mogelijkheid om bij te tekenen.

Vorm is de tweede Nederlander die in korte tijd in verband wordt gebracht met een overgang naar Anderlecht, daar het volgens verschillende Turkse media eveneens de pijlen heeft gericht op Ryan Babel. Met Michel Vlap, de van PSV gehuurde Derrick Luckassen en de van Manchester City gehuurde Philippe Sandler spelen er dit seizoen al drie landgenoten van Vorm in het Lotto Park.