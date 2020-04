‘Ik kreeg van iedereen te horen dat Wijnaldum daar ontzettend boos over was’

Liverpool verloor vorig seizoen in de halve finale van de Champions League met 3-0 van Barcelona, maar door een 4-0 zege in de returnwedstrijd werd alsnog de eindstrijd in Madrid bereikt. De tweede ontmoeting met de Catalanen zorgde in eerste instantie echter voor boosheid bij Georginio Wijnaldum, die door manager Jürgen Klopp op de bank werd geposteerd. Laatstgenoemde kreeg hierdoor met een woedende middenvelder te maken. Wijnaldum nam sportieve wraak door als invaller voor twee doelpunten te tekenen.

"De spelers weten meestal twee dagen voor een wedstrijd of ze een basisplaats hebben of niet", vertelt Klopp in een interview met Sky Sports. "Ik wil dat de spelers daarop zijn voorbereid, al behandel ik elk geval individueel. Het is geen ramp dat een spelers die twintig wedstrijden op rij heeft gespeeld er een keer naast staat. Ik moet de situatie elke keer weer opnieuw bekijken. Zoiets was vorig seizoen aan de hand, toen iedereen mij vertelde dat Wijnaldum ontzettend boos over zijn plaats op de bank tegen Barcelona in het returnduel."

Klopp benadrukt dat zijn spelers niet altijd blij hoeven te zijn met zijn beslissingen aangaande de opstelling en tactiek. "Je moet het alleen wel accepteren. Na afloop van een wedstrijd kunnen we er dan verder over praten. Maar voorafgaand aan een duel is zoiets onmogelijk." De manager van Liverpool erkent dat het lastig is om alle spelers binnen zijn selectie tevreden te houden. "Op de dag van een wedstrijd ben ik de vriend van precies elf spelers. De overige spelers zouden zonder meer met kritiek komen, mochten er vragen aan hen worden gesteld."

De keuzeheer van de koploper in de Premier League wil altijd het beste uit zijn spelers halen, waardoor er weleens harde woorden vallen tijdens trainingen en wedstrijden van Liverpool. "De spelers zijn niet mijn zonen, maar die van mij worden dit jaar 35 en 32 en dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Soms fungeer je als vader en soms juist weer als vriend. En in sommige gevallen is kritiek onvermijdelijk. Zo gaat het ook bijna altijd met mijn spelers."