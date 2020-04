‘Steun van Klopp voor Van Dijk kan vertrek naar Real Madrid inleiden’

Virgil van Dijk eindigde vorig jaar achter Lionel Messi op de tweede plek bij de Ballon d’Or-verkiezing. De verdediger was echter niet de enige speler van Liverpool die meedong om de prijs, aangezien Sadio Mané eveneens hoge ogen gooide. De Senegalees strandde uiteindelijk net naast het podium op plek vier en heeft naar verluidt een ‘bittere nasmaak’ overgehouden aan de manier waarop manager Jürgen Klopp met de verkiezing is omgegaan.

Klopp sprak namelijk meerdere malen openlijk zijn steun uit voor Van Dijk en dit is volgens France Football niet in goede aarde gevallen bij Mané. “Als men de Ballon d’Or aan de beste speler van zijn generatie wil geven, moet hij altijd naar Messi gaan. Zo is het nu eenmaal. Maar als men hem aan de beste speler van het afgelopen seizoen wil geven, dan moet het Virgil van Dijk worden. Ik weet niet precies hoe de verkiezing werkt, maar zo zie ik het”, liet Klopp onder meer optekenen.

Liverpool en de titel: Het lange wachten | VZ Documentaire

Mané was met 22 doelpunten in de Premier League en 4 treffers in de Champions League vorig seizoen echter ook enorm belangrijk voor Liverpool en de aanvaller was graag, na George Weah in 1995, de tweede Afrikaanse Ballon d’Or-winnaar ooit geworden. Dat Klopp zich zo openlijk uitsprak over een ploeggenoot, heeft volgens France Football daarom tot de nodige frustratie geleid bij de linksbuiten.

Het doorgaans goed ingevoerde Franse magazine, dat zelf verantwoordelijk is voor de organisatie van de Ballon d'Or-uitverkiezing, suggereert dat dit gegeven een sluimerende onvrede heeft gevoed die op termijn mogelijk tot een vertrek van Mané kan leiden. De enige optie voor de aanvaller lijkt daarbij Real Madrid te zijn, aangezien Liverpool niet van plan is om hem aan een binnenlandse concurrent te verkopen en de Koninklijke zich al eerder geïnteresseerd toonde.

Trainer Zinédine Zidane zou in de toekomst graag met Mané samenwerken en die ambitie is wederzijds. Als de grootmacht uit Madrid inderdaad werk wil maken van zijn komst zal het overigens wel diep in de buidel moeten tasten. Mané ligt momenteel nog tot medio 2023 vast bij the Reds en zijn marktwaarde wordt op dit moment geschat op 150 miljoen euro.