‘Lukaku biedt excuses aan voor onthulling in spraakmakend interview’

Romelu Lukaku uitte dinsdag in een interview met Kat Kerkhofs op het Instagram-kanaal van de Belgische televisiezender VIER het vermoeden dat het coronavirus heeft geheerst binnen de selectie van Internazionale. Volgens de Belgische spits waren ‘23 van de 25 spelers’ ziek nadat ze in januari terugkwamen van de winterstop. Lukaku heeft een dag later echter alweer zijn excuses gemaakt aan de leiding van Inter voor zijn uitspraken in de Belgische media, weet La Repubblica te melden.

Verschillende spelers vertoonden symptomen van het coronavirus, zoals hoesten en koorts, maar desondanks werden er geen medische testen uitgevoerd door Inter, zo beweerde de Belgische spits. Lukaku heeft volgens bovengenoemde krant de ethische code van Inter gebroken met zijn beweringen, maar hoeft desondanks niet bang te zijn voor een disciplinaire straf of geldboete. Zowel Inter als Lukaku heeft nog niet officieel gereageerd op het verhaal van La Repubblica over de vermeende excuses van de aanvaller.

Lukaku keek met Kerkhofs, de partner van Dries Mertens, terug op de gebeurtenissen van januari, nadat de spelers van Inter een week vrij waren geweest. "We kwamen terug en ik zweer dat er 23 van de 25 spelers ziek waren. Geen grap. We speelden thuis tegen het Cagliari van Radja Nainggolan en na 25 minuten moest één van onze verdedigers (Milan Skriniar, red.) van het veld. Hij kon niet meer en viel bijna flauw." De wedstrijd tegen Cagliari vond plaats op 26 januari, een kleine maand voordat de eerste besmetting met het coronavirus in Italië officieel werd vastgesteld.

"Iedereen was aan het hoesten en had koorts. Ook ik had er last van. Ik kreeg het bij mijn opwarming veel warmer dan normaal. Ik had al jaren geen koorts meer gehad. Na de wedstrijd stond er nog een etentje met genodigden van Puma op het programma, maar ik heb bedankt en ben direct naar bed geweest. We zijn toen nooit getest geweest op corona, dus helemaal zeker zullen we het nooit weten", voegde Lukaku daaraan toe. In de Serie A werden eerste nog een tijdje zonder publiek gespeeld, maar sinds begin maart ligt de competititie definitief stil. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is het nog maar de vraag of het huidige seizoen kan worden afgemaakt.