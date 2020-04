‘Ik ga uit van de eerlijkheid van de KNVB, er is twee derde gespeeld’

SC Cambuur ging voordat het seizoen wegens de uitbraak van het coronavirus werd stilgelegd met een voorsprong van vier punten op De Graafschap aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. Aangezien de eerste twee ploegen dit seizoen naar de Eredivisie zouden promoveren, leken de Leeuwarders zich met een marge van elf punten ten opzichte van nummer drie FC Volendam dus op te mogen gaan maken voor minstens een seizoen op het hoogste niveau.

Door de mededeling van het kabinet dat er tot 1 september geen betaald voetbal gespeeld mag worden is echter veel onduidelijkheid ontstaan en de KNVB sprak dinsdagavond het voornemen uit om zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie te beëindigen. Cambuur-trainer Henk de Jong gaat ervan uit dat dit geen invloed zal hebben op de promotiekansen van zijn ploeg.

“Ik ga uit van de eerlijkheid van de KNVB. Er is twee derde van het seizoen gespeeld, de stand is duidelijk”, stelt hij in gesprek met de Leeuwarder Courant. De Jong schaart zich achter het voornemen van de voetbalbond om de competities stop te zetten: “Ik sta daar volledig achter. Het kan gewoon niet. Het gaat hier om de veiligheid van Nederland.”

“Voor ons is het nu hartstikke spannend. Het is van levensbelang dat we naar de Eredivisie gaan. We waren bezig met een seizoen waarin we alle records zouden breken. En dat valt ineens weg”, gaat hij verder. De oefenmeester krijgt bijval van Ard de Graaf, de algemeen directeur van Cambuur.

“Natuurlijk wil je graag voetballen, maar zoals premier Mark Rutte al tijdens zijn persconferentie zei, zijn het duivelse dilemma’s waarmee je te maken hebt”, vertelt De Graaf. “Het is goed dat er een plan was dat voorzag in voetballen. Nu is het duidelijk en kunnen we kijken naar het scenario waarin niet meer wordt gespeeld. Ik vertrouw erop dat we worden afgerekend op onze sportieve prestaties.”

