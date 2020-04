‘Als Neymar 222 miljoen euro waard is, is hij 300 miljoen waard’

Kylian Mbappé wordt al geruime tijd genoemd bij Real Madrid, maar de fans van de Koninklijke lijken nog even geduld te moeten hebben voordat zij de Fransman in het Santiago Bernabéu kunnen zien. De coronacrisis zal namelijk een flinke invloed hebben op de aanstaande transferperiode, zo voorspelt Yvan Le Méé. De zaakwaarnemer van Real Madrid-verdediger Ferland Mendy zou Mbappé wel een goede aanwinst vinden voor de Spaanse grootmacht.

“Van Mbappé had je, onder normale omstandigheden zonder dit vreselijke virus en de economische problemen die eraan komen, kunnen denken dat hij deze zomer naar Real Madrid zou zijn gegaan”, vertelt Le Méé in gesprek met Marca. “Het lijkt er ook op dat hij zijn contract niet gaat verlengen en hij heeft nog twee jaar te gaan.”

“Maar nu dit alles gaande is, lijkt het onmogelijk dat een club neer gaat leggen wat Mbappé kost. Want als Neymar 222 miljoen euro waard is, is Kylian 300 miljoen waard. Hij is jonger en net zo goed, ongelooflijk. Hij gaat de beste spits van de wereld worden en ik denk ook dat hij voor de beste club van de wereld wil spelen, Real Madrid, waar hij door een van zijn idolen getraind wordt, Zinédine Zidane.”

Le Méé is van mening dat de aanvaller van Paris Saint-Germain in Madrid meteen aansprak kan maken op een basisplaats: “Er is momenteel niet veel concurrentie in de aanval. Er is daar juist vraag. Ze hebben met Karim Benzema een geweldige spits, maar hij nadert het einde van zijn loopbaan. Er is op dit moment meer concurrentie bij PSG dan in Madrid en het zal geen probleem worden om een plekje voor hem te vinden. Dit jaar zullen er geen grote transfers komen aangezien ze geen gekke dingen willen doen. Ik denk dat het na het EK zal gebeuren.”