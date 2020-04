Tottenham maakt transferbedrag van 110 miljoen vrij

Paris Saint-Germain overweegt een bod uit te brengen op FC Porto-linksback Alex Telles. Ook Chelsea heeft interesse in de Braziliaan, wiens contract afloopt in de zomer van 2021. (Le10Sport)

Manchester United heeft nu al genoeg gezien van Diogo Dalot. The Red Devils zijn bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor de Portugese vleugelverdediger, die anderhalf jaar geleden werd overgenomen van FC Porto. (The Sun)

Chelsea en Barcelona naderen een overeenstemming over Philippe Coutinho. De Braziliaanse aanvallende middenvelder werd dit seizoen door de Catalanen verhuurd aan Bayern München. (The Sun)