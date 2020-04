Gareth Bale: ‘Ajax verraste de wereld, daar konden wij niets tegen beginnen’

Gareth Bale is al sinds 2013 actief bij Real Madrid en vierde in de bijna zeven jaar dat hij nu in de Spaanse hoofdstad speelt enkele grote successen. Naast onder meer een landstitel en de Copa del Rey won hij met de Koninklijke maar liefst viermaal de Champions League, waarvan drie jaar op rij van 2016 tot en met 2018. Zijn eerste winst van het miljardenbal, in het seizoen 2013/14, noemt hij echter het meest speciaal.

“Als ik er eentje moest kiezen met Real Madrid, zou het La Décima (de tiende Champions League-winst ooit voor de club, red.) zijn”, blikt de Welshman terug in gesprek met BT Sports. “Het was mijn eerste en het is een uniek gevoel om die trofee omhoog te mogen houden. Ook vanwege de manier waarop we hem wonnen, in de laatste minuten (tegen Atlético Madrid, red.). Het was allemaal nieuw, opwindend en speciaal.”

De editie van het seizoen 2016/17, met de finale in zijn geboortestad Cardiff, heeft eveneens een extra lading voor Bale: “Het klopt dat het niet eenvoudig was om er eentje uit te kiezen. Van Juventus wonnen we in mijn stad, in Cardiff, dat was ook speciaal. Er zijn niet veel spelers die de Champions League kunnen winnen in hun eigen huis. Dat was ook een ongelooflijk moment voor mij. De laatste Champions League die we wonnen, die in Kiev, was ook iets anders voor mij, zeker vanwege het doelpunt dat ik maakte, de winnende (tegen Liverpool, red.).”

Real Madrid begon door deze zege als titelhouder aan het afgelopen Champions League-seizoen, maar sneuvelde door toedoen van Ajax al in de achtste finale: “In de heenwedstrijd tegen Ajax mochten we van geluk spreken dat we wisten te winnen (1-2, red.). In de return lieten zij een geweldige show zien waarmee zij de wereld verrasten (1-4 overwinning voor de Amsterdammers, red.). Daar konden we niets tegen beginnen. Ze lieten zien een geweldig team te zijn, maar Tottenham Hotspur wist hoe ze Ajax moesten bespelen.”

Bale zag zijn oude club vervolgens de finale in het Wanda Metropolitano verliezen van Liverpool: “De fans van Tottenham waren daar erg teleurgesteld over, maar we moeten niet vergeten wat zij de rest van het seizoen hebben laten zien. Ondanks alles hebben ze een geweldig toernooi gespeeld.”