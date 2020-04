beIN Sports probeert overname van 340 miljoen in Premier League te stoppen

Newcastle United staat op het punt om voor een bedrag van bijna 340 miljoen euro overgenomen te worden door kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië. De aanstaande overname roept echter de nodige weerstand op, van zowel televisiezender beIN Sports als mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eerstgenoemde heeft volgens The Times de Premier League zelfs gewaarschuwd voor de nieuwe eigenaar van Newcastle United.

Mike Ashley, de huidige eigenaar van Newcastle United, was al langere tijd op zoek naar een koper voor de club en heeft die gevonden in een Saudische investeringsmaatschappij, die samen met Amanda Staveley en de steenrijke gebroeders Reuben tachtig procent van de aandelen in handen krijgen voor een slordige 340 miljoen euro. Een potentiële Saudische overname wordt echter door het in Qatar gevestigde beIN Sports niet met gejuich ontvangen.

De televisiezender heeft momenteel in het Midden-Oosten de uitzendrechten voor de Premier League, die in een driejarige deal voor een bedrag van 450 miljoen euro werden aangekocht. In Saudi-Arabië worden de wedstrijden in de Premier League echter illegaal uitgezonden door piratenzender beoutQ, wat door de Saudische satellietprovider Arabsat zou worden gefaciliteerd. Er is al eens tevergeefs geprobeerd om beoutQ op zwart te krijgen, maar dat is vooralsnog niet gelukt.

Arabsat ontkent overigens iedere betrokkenheid bij beoutQ en meent dat er sprake is van een ‘misleidende campagne’. Yousef al-Obaidly, algemeen directeur van beIN Sports, spreekt in een brief aan de Premier League van een ‘jarenlange diefstal over de rug van commerciële inkomsten van clubs’. “Als de berichten over de aanstaande overname van Newcastle United kloppen, vinden we het essentieel dat de Premier League grondig onderzoek doet naar de nieuwe eigenaren. Dus naar alle personen die via de Saudische autoriteiten bij de overname betrokken zouden zijn.”

“Er zijn verschillende redenen voor andere partijen om een dergelijk onderzoek te eisen, maar ons verzoek is puur gebaseerd op de diefstal van jullie rechten door Saudi-Arabië”, stelt Al-Obaidly. Er heersen de laatste jaren sowieso behoorlijke spanningen tussen Qatar en Saudi-Arabië. Premier League-directeur Richard Masters heeft niet alleen een brief ontvangen van beIN Sports, want ook Amnesty International plaatste zijn vraagtekens bij de aanstaande overname van Saudi-Arabië.

“Zolang de vragen over de mensenrechten in Saudi-Arabië niet zijn beantwoord, neemt de Premier League het risico om een dekmantel te worden voor partijen die immorele of onwettige acties ondernemen. Hoe kan dit positief zijn voor het imago van de Premier League?”, zo vraagt Kate Allen, directrice van de Britse tak van Amnesty International, zich af in een open brief. Ondanks de kritiek van beIN Sports en Amnesty International zijn de nieuwe eigenaren er volgens de Chronicle van overtuigd dat de overname niet in gevaar moet komen.