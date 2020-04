KNVB voor dilemma: FC Volendam pleit voor loting om promotie

Keje Molenaar heeft namens FC Volendam een e-mail gestuurd naar de KNVB met de standpunten van de club inzake de afhandeling van het huidige Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Net als NAC Breda won Volendam een periodetitel, waardoor het kans zou maken op promotie naar de Eredivisie. Nu er vanwege de coronacrisis tot 1 september niet gevoetbald mag worden en de voetbalbond voornemens is om de huidige jaargang te beëindigen, lijkt Volendam naast promotie te grijpen. Om toch nog enige kans te maken om volgend seizoen op het hoogste niveau uit te komen, dringt Molenaar bij de KNVB in het uiterste geval aan op een loting.

“Nu de competitie van overheidswege voortijdig wordt afgebroken, is het reglementair meest logische scenario dat de competities worden geschrapt en alle clubs in september opnieuw beginnen in dezelfde vorm als in de jaargang 2019/2020. Dat betekent dat er géén kampioen is, en géén degradanten en promovendi zijn. Simpel en overzichtelijk”, reageert de directeur externe betrekkingen van Volendam in gesprek met De Telegraaf.

Toch hoopt Volendam op meer. “Wordt de competitie van overheidswege voortijdig afgebroken en gaat het bestuur betaald voetbal onverhoopt over tot toekenning van allerlei rechten, dan dienen die rechten te worden toegekend aan zowel de ranglijst als de behaalde periodetitels die recht geven op play-offs-deelname”, vervolgt Molenaar, tevens werkzaam als advocaat. “In het geval van de Eerste Divisie is er nog zo’n 25 procent te spelen, met een groot verschil in zwaarte in het resterende programma tussen de clubs die bovenin meedraaien. Daardoor is er van een gelopen koers nog lang geen sprake.”

Bij de huidige stand zouden SC Cambuur en De Graafschap promoveren naar de Eredivisie. Wanneer de KNVB de nummers een en twee van de Keuken Kampioen Divisie zou laten promoveren, zou dat oneerlijk zijn tegenover Volendam en NAC, zo vindt Molenaar. Hij benadrukt bovendien dat het reglementair niet mogelijk is om bij een niet uigespeelde competitie wél clubs te laten promoveren, terwijl andere clubs zouden moeten afzien van hun kans op promotie. “Gaat het bestuur betaald voetbal tóch over tot het toekennen van rechten in de vorm van promotie aan de nummers één en twee, dan verzoek ik om een juridische of reglementaire motivering van dat eventuele besluit.”

“Mocht het bestuur betaald voetbal voorbij gaan aan al het voorgaande en de eerste twee plaatsen recht geven op directe promotie naar de Eredivisie, dan dienen ook de verworven rechten van play-off-tickets op enigerlei wijze te worden gehonoreerd”, zo heeft Molenaar aan de KNVB laten weten. “Het zou in strijd komen met het gelijkheidsbeginsel en uiterst onredelijk zijn als de vooraf gestelde spelregel omtrent de ranglijst wél als verworven recht geldt en de eveneens vooraf gestelde spelregel inzake de play-offs niet.”

Wanneer de KNVB ervoor kiest om Cambuur en De Graafschap te laten promoveren, dan is het volgens Molenaar een ‘aanvaardbaar sportief alternatief’ dat periodetitelhouders NAC en Volendam samen met Eredivisie-hekkensluiter RKC Waalwijk loten om een plek in de Eredivisie. “Dat geeft RKC in ieder geval nog een kans, terwijl die kans normaal gesproken reeds was verkeken, een sportief wonder uitgezonderd. NAC en FC Volendam worden op deze wijze beloond met een kans op promotie, die zij op sportieve gronden hebben afgedwongen.”