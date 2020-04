Peter Crouch vergelijkt Hakim Ziyech met ‘een van de beste spelers ter wereld’

Nu er in Nederland tot 1 september geen profvoetbal kan worden gespeeld in Nederland, lijkt het vrijwel zeker dat Hakim Ziyech zijn laatste wedstrijd voor Ajax al achter de rug heeft. In februari werd bekendgemaakt dat de Marokkaans international komende zomer de overstap naar Chelsea maakt. Peter Crouch zegt tegenover BT Sport reikhalzend uit te kijken naar de komst van Ziyech richting de Premier League.

“Ik denk dat hij echt iets kan toevoegen aan de Premier League. Het is geweldig om hem aan het werk te zien, in de meerderheid van zijn wedstrijden heeft hij een enorme invloed. Hij maakte onderdeel uit van een jong en levendig team bij Ajax, dat vergelijkbaar is met het elftal van Chelsea. Frank Lampard wil bij Chelsea een team opbouwen dat bestaat uit jonge spelers. Ik weet dat Ziyech niet meer heel jong (Ziyech is 27, red.) is, maar hij maakte wel deel uit van dat Ajax”, zo geeft Crouch te kennen.

“Hij heeft een fantastisch linkerbeen en geweldige kwaliteiten aan de bal”, vervolgt de oud-spits van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur. “We kennen de situatie van Pedro en Willian, het is goed mogelijk dat zij gaan vertrekken. Ik denk dat Ziyech hun plek moeiteloos kan overnemen en een enorme aanwinst kan worden voor Chelsea. Hij kan volgend seizoen een hele belangrijke speler worden.”

“Chelsea is Eden Hazard kwijtgeraakt, een van de beste spelers ter wereld. Hij kreeg de fans van Chelsea op het puntje van hun stoel en het was geweldig om hem te zien spelen, er kwam heel veel druk op zijn schouders te liggen”, stelt Crouch. “Ik wil niet zeggen dat Ziyech een opvolger voor Hazard is, maar ik denk wel dat ze vergelijkbare kwaliteiten hebben. Ziyech zal spelers helpen, jongens als Mason Mount en Tammy Abraham. Als ik Abraham was, zou ik mijn vingers aflikken bij de gedachte aan de assists die Ziyech zou kunnen geven.”