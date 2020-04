‘Geïnteresseerd Ajax krijgt tegenvallend nieuws vanuit Barcelona te horen’

De naam van Riqui Puig werd de afgelopen maanden meer dan eens gelinkt aan Ajax. De Amsterdammers zouden de twintigjarige middenvelder volgens berichten uit Spanje dolgraag willen huren van Barcelona. Sport schrijft echter dat het niet van een tijdelijk vertrek van Puig gaat komen, daar de jeugdinternational van Spanje zijn zinnen heeft gezet op een kans bij de hoofdmacht van de Catalanen.

Het is een vergelijkbare boodschap als Ajax afgelopen zomer al heeft gekregen. Ook toen waren de Amsterdammers concreet in de markt voor Puig, maar de jonge middenvelder wilde nog voor zijn kans gaan bij het eerste elftal van Barcelona. Hij speelde dit seizoen voorlopig drie officiële wedstrijden voor de regerend kampioen van Spanje, maar moest het verder voornamelijk stellen met speelminuten in Barcelona B. In januari meldden zich verschillende clubs voor Puig, maar hij ziet niks in een tijdelijk vertrek.

Puig, die werd opgeleid door Barcelona, acht het waardevoller om in ieder geval mee te trainen met de selectie van trainer Quique Setién en is ervan overtuigd dat zijn kans vroeg of laat zal komen. Dat de middenvelder het voorlopig met optredens voor Barcelona B in de Segunda División B moet stellen, deert hem niet. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen krijgt Puig een kans om zich te tonen aan Setién en hij hoopt dan een kans te kunnen verdienen op het middenveld van Barcelona.

In een eerder stadium werd al gemeld dat Barcelona pas na de voorbereiding een besluit zou nemen over de toekomst van Puig, die verder ook wordt begeerd door Celta de Vigo, Real Betis en verschillende Duitse en Engelse clubs. Overigens zullen ook Álex Collado en Monchu een kans krijgen van Setién. De oefenmeester wil graag de concurrentie binnen zijn selectie verhogen en weet dat het door de huidige situatie wellicht lastig wordt om aankopen te doen. Daardoor houdt Setién er naar verluidt rekening mee dat de selectie versterkt zal moeten worden met spelers uit Barcelona B.