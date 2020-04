‘Mourinho zet hoog in en hoopt op dubbele deal met Barcelona’

Tottenham Hotspur hoopt zich komende zomer te versterken met twee spelers uit LaLiga. Volgens Mundo Deportivo heeft manager José Mourinho het oog laten vallen op Barcelona-middenvelder Arthur Melo en Real Betis-verdediger Emerson. Betis en Barcelona beschikken beiden over vijftig procent van de transferrechten van de Braziliaanse rechtsback.

Emerson werd in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen door Atlético Mineiro verhuurd aan Real Betis. Barcelona was onder de indruk van de back en nam hem voor twaalf miljoen euro over van de Braziliaanse club, om hem vervolgens te stallen bij Betis. De club uit Sevilla betaalde Barcelona zes miljoen euro voor de diensten van Emerson en heeft in principe tot medio 2021 de beschikking over de back. Barcelona kan de 21-jarige Braziliaan dan namelijk weer voor zes miljoen euro overnemen van Real Betis, maar technisch directeur Éric Abidal liet twee maanden geleden in gesprek met Mundo Deportivo doorschemeren dat het niet ondenkbaar is dat Emerson komende zomer al wordt teruggehaald.

Emerson, dit seizoen om 23 competitiewedstrijden goed voor 3 doelpunten en 5 assists, heeft zich bij Real Betis sterk ontwikkeld. Barcelona is niet voornemens om hem te verkopen, maar zou een transfer overwegen wanneer er een goed bod op tafel komt. Tottenham zou serieuze interesse hebben en wil volgens de Spaanse krant zakendoen. Daarbij denken the Spurs ook aan de komst van de 23-jarige Arthur. De Braziliaans international heeft een contract tot medio 2024 en zijn onsnappingsclausule is bepaald op vierhonderd miljoen euro.

Ook Internazionale zou interesse hebben, maar toen hij door La Gazzetta dello Sport werd geconfronteerd met de Italiaanse interesse, gaf hij aan graag lang bij Barcelona te willen blijven. De Premier League-club wil ver gaan voor Arthur en zou ook bereid zijn om een eigen speler te betrekken in een deal met Barça. Arthur speelt sinds 2018 in het Camp Nou. In de zomer van dat jaar werd hij voor een bedrag van 31 miljoen euro overgenomen van Grêmio.