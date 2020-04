‘Verlate aprilgrap’ kan PSV plaats in Champions League opleveren

Door het verbod op vergunninghoudende evenementen, waaronder ook profvoetbal zonder publiek valt, tot minimaal 1 september, is het onmogelijk om de Nederlandse competities af te maken. De KNVB meldde dinsdagavond al dat men voornemens is om zowel de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie stop te zetten. De Nederlandse voetbalbond treedt op korte termijn in overleg met de UEFA, maar Het Laatste Nieuws schrijft dat de Europese voetbalbond mogelijk van plan is om de tickets voor de Champions- en Europa League te verdelen op basis van de clubranking.

De Belgische krant verwijst naar naar een passage in het officiële statement van de UEFA. De Europese voetbalbond schrijft daarin dat ‘bonden waarvan de competitie stilgelegd is, gehoord zullen worden eenmaal de richtlijnen betreffende de deelname aan de Europese competities duidelijk zijn’. Het Laatste Nieuws meldt op basis van navraag dat verschillende lidstaten van de UEFA erop aandringen dat de Europese tickets verdeeld gaan worden op basis van de clubranking, omdat dit het ‘sportief meest correcte criterium’ zou zijn.

Er zijn ook landen die de Europese tickets willen verdelen op basis van de huidige ranglijst, zoals bijvoorbeeld België. Het Laatste Nieuws spreekt voor de Belgische competitie van een ‘late aprilgrap’, daar koploper Club Brugge in het geval dat de Europese tickets verdeeld worden op basis van de clubranking van de UEFA genoegen moet nemen met een plaats in de voorronde van de Europa League. AA Gent (nummer twee), Anderlecht (nummer acht) en KRC Genk (nummer zeven) hebben een betere coëfficiënt dan Club Brugge, dat met een voorsprong van vijftien punten aan de leiding gaat in de Jupiler Pro League.

In Nederland zou een dergelijke manier van het verdelen van de Europese tickets in iets mindere mate een kromme verdeling opleveren. Koploper Ajax is de hoogste Nederlandse vertegenwoordiger op de Europese clubranking, gevolgd door PSV. De huidige nummer vier van de Eredivisie zou vruchten plukken van een dergelijke verdeelwijze, omdat men daarmee een startbewijs zou krijgen voor de voorronde van de Champions League. AZ is de derde Nederlandse club op de UEFA-ranking en zou daarmee een ticket voor de Europa League krijgen. Feyenoord (nummer vier op de Europese ranking) levert een plek in ten opzichte van de Eredivisie-ranglijst.

Het vijfde Europese ticket kan in Nederland wel tot discussie leiden, daar Vitesse voor FC Utrecht, Heracles Almelo, FC Groningen en Go Ahead Eagles de vijfde plaats bezet op UEFA-ranking. Willem II is momenteel de nummer vijf van de Eredivisie, gevolgd door FC Utrecht (met een wedstrijd en drie punten minder) en Vitesse (met drie punten minder). Adrie Koster, trainer van Willem II, liet dinsdagavond in gesprek met het Brabants Dagblad weten dat hij rekent op een Europees ticket. “Drievierde van de competitie is gespeeld. We staan op een vijfde plaats en dat is niet voor niks.”