Mario Been lovend over Feyenoord-target: ‘Goed voor tien tot twintig goals’

Feyenoord maakte dinsdag bekend dat Dick Advocaat ook volgend seizoen trainer van Feyenoord is. Mario Been vindt het logisch dat beide partijen nog een jaar met elkaar doorgaan en benadrukt de rol die de ervaren coach speelt in De Kuip. “In de competitie en het bekertoernooi heeft Feyenoord onder zijn leiding nog geen wedstrijd verloren. Dat zegt wel wat over zijn inbreng.”

Advocaat sprong in de eerste seizoenshelft in bij Feyenoord nadat de club ver was afgezakt onder leiding van Jaap Stam. Aan de hand van de 72-jarige oefenmeester klommen de Rotterdammers op naar de derde plaats op de ranglijst. “Hij geeft zelf aan dat er nog rek in zit. Hij hoopt dat zijn belangrijke spelers als Senesi, Berghuis en Haps blijven, dat hij zijn selectie bij elkaar kan houden en ook nog kan versterken”, aldus Been bij FOX Sports.

Been denkt dat het behoud van zijn sleutelspelers het belangrijkste punt is geweest bij de onderhandelingen tussen Advocaat en Feyenoord. “Ik weet één ding van Dick: hij houdt van winnen. Hij wil daar natuurlijk een elftal bij hebben dat kán winnen. Dus ik neem aan dat hij dat zeker met de directie van Feyenoord heeft besproken”, aldus Been, die denkt dat Feyenoord inventief moet zijn met oog op versterkingen. Door de coronacrisis ligt het voetbal ook de komende vier maanden stil, waardoor er geen inkomsten zijn en louter uitgaven.

“Ik las al ergens de naam Bryan Linssen van Vitesse. Dat is natuurlijk een uitstekende speler. Hij heeft bij Vitesse laten zien dat hij toch altijd goed is voor tussen de tien en twintig goals. Voor een buitenspeler is dat natuurlijk een enorm moyenne. Dus ik denk dat Feyenoord die kant op moet”, aldus Been over de Vitesse-captain, dit Eredivisie-seizoen goed voor 14 doelpunten en 5 assists in 25 wedstrijden. De 29-jarige aanvaller beschikt in Arnhem over een aflopend contract.

“Ik vind Steven Berghuis de allerbelangrijkste, ik denk dat we allemaal wel zien dat hij de bepalende speler is bij Feyenoord”, aldus Been over de aanvoerder, die eerder al heeft aangegeven dat hij open staat voor een buitenlands avontuur. “In alles, in zijn manier van leidinggeven, zijn manier van spelers, zijn productiviteit qua goals. Ik denk dat Dick daar zeker over heeft gesproken. En mocht het zo zijn dat er toch een astronomisch bedrag wordt neergelegd voor Berghuis dat hij dat dan mag besteden voor de selectie.”