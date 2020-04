Corriere dello Sport meldt volgende gegadigde voor Noussair Mazraoui

De naam van Noussair Mazraoui werd afgelopen weekeinde al genoemd in het Italiaanse geruchtencircuit. De 22-jarige vleugelverdediger annex middenvelder werd in verband gebracht met AS Roma en AC Milan. De Corriere dello Sport schrijft nu dat ook Lazio belangstelling heeft voor Mazraoui.

Bij Lazio maakt men zich langzamerhand op voor het vertrek van Adam Marusic. De 27-jarige Montenegrijn speelt in het systeem van trainer Simone Inzaghi als rechtermiddenvelder, maar kan ook als rechtsback uit de voeten. Paris Saint-Germain zou zijn pijlen gericht hebben op Marusic, die door Lazio in 2017 werd overgenomen van het Belgische KV Oostende. Indien de middenvelder wordt weggekaapt door PSG, zou Lazio volgens de Italiaanse sportkrant van plan zijn om zich bij Ajax voor Mazraoui te melden.

De huidige nummer twee van de Serie A moet echter wel concurreren met AC Milan en AS Roma. Laatstgenoemde club wordt al langer genoemd als mogelijke bestemming voor Mazraoui en technisch directeur Gianluca Petrachi houdt de stand van zaken rondom de Ajacied al geruime tijd in de gaten. De website Milannews.it verzekerde zelfs dat hij heeft geprobeerd om Rick Karsdorp in een eventuele deal te betrekken, maar zonder succes. De rechtsback is dit seizoen door de Romeinen aan zijn voormalig werkgever Feyenoord uitgeleend.

Het contract van Mazraoui loopt nog tot medio 2022 en de tienvoudig Marokkaans international zou volgens berichten uit Italië in principe twaalf tot dertien miljoen euro waard zijn. Men is ervan overtuigd dat Ajax nu door de coronacrisis bereid is om voor tien miljoen afscheid te nemen van Mazraoui. Hij speelde dit seizoen voorlopig twintig officiële wedstrijden voor Ajax, een aantal dat mede door verschillende blessures relatief beperkt bleef.