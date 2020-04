De Telegraaf wijst naar reglementen en schuift Ajax 35ste landstitel toe

Nu de Eredivisie naar verwachting niet meer wordt uitgespeeld, gaat De Telegraaf ervan uit dat Ajax zal worden uitgeroepen tot landskampioen. Volgens de krant is de landstitel voor de Amsterdammers volgens de reglementen van de KNVB ‘onontkoombaar’. “Dat kan zodra de KNVB vrijdag definitief een streep onder dit seizoen zet”, zo klinkt het in een analyse van clubwatcher Mike Verweij en chef voetbal Valentijn Driessen.

De voetbalbond heeft laten weten dat het niet voornemens is om de het seizoen af te maken, nu premier Mark Rutte tijdens een persconferentie heeft aangekondigd dat wedstrijden in het betaald voetbal verboden zijn tot 1 september. De KNVB gaat in gesprek met de UEFA en zal de consequenties vrijdag bespreken met de clubs. Volgens de krant treedt bij het beëindigen van het seizoen artikel 17, lid 5, sub a van de reglementen betaald voetbal in werking: “De betaaldvoetbalorganisatie, waartoe het elftal behoort dat na afloop van de competitie van de Eredivisie de meeste wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van de Eredivisie van de sectie betaald voetbal van Nederland.”

Ajax en AZ staan allebei op 56 punten. Het doelsaldo is volgens de reglementen in dat geval beslissend. “En dus mag Ajax normaal gesproken de 35e landstitel, zonder glans, bijschrijven”, aldus het dagblad, dat schrijft over consequenties voor Ajax. Vorig jaar keerde de club voor bijna vier miljoen euro aan kampioenspremies uit aan de spelers en staf. De club ontvang daarentegen wel drieënhalf miljoen euro van sponsoren voor de behaalde titel. “Het is de vraag of de spelers aanspraak kunnen en willen maken op (een deel van) de maximaal 300.000 euro. En of de sponsoren wel willen uitkeren nu zij negen wedstrijden exposure missen.”

Het Algemeen Dagblad schrijft dat het nog geen uitgemaakte zaak is op welke manier het seizoen beëindigd zal worden. De krant wijst naar een leidende rol van de Europese voetbalbond. “Het zou de Eredivisie CV, de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB veel gedoe schelen als de UEFA één duidelijke lijn aangeeft – en algemene Europese richtlijnen bepaalt voor het stopzetten van de competitie. Want gezien alle onderlinge verdeeldheid en de tegenstrijdige belangen in Nederland, wordt een onderlinge democratische oplossing nog een hels karwei.”

Volgens het AD zou het ‘veel discussie en gekonkel schelen’ als de UEFA aangeeft wat de internationale uitgangsputnen zijn. “Wordt de hele competitie geschrapt? Telt juist de huidige stand? Of is het gemiddeld aantal punten per wedstrijd bepalend, zoals ze dat in de lagere profdivisies in Schotland hebben toegepast? De UEFA heeft op zichzelf geen zeggenschap over nationale competitieformats, maar wel over de toewijzing van Europese tickets.”

Twitter-discussie

Het is vooralsnog onduidelijk of er daadwerkelijk een kampioen zal worden aangewezen nu het seizoen waarschijnlijk niet zal worden afgerond. Mogelijk wordt er een streep gezet onder de jaargang en worden de Europese tickets verdeeld aan de hand van de huidige stand. NOS-commentator Jeroen Grueter zorgde over dit onderwerp dinsdag voor discussie op Twitter. Hij geeft de voorkeur aan de beste beslissing om geen kampioen aan te wijzen, maar wanneer dit toch gebeurt moet de KNVB volgens hem niet voorbij gaan aan het feit dat AZ dit seizoen twee keer van Ajax won.

Evenveel punten in een gekortwiekte competitie, die waarschijnlijk niet wordt uitgespeeld.

Maar Ajax en AZ hebben wél twee keer tegen elkaar gespeeld en AZ won beide keren. Dat lijkt me geen onbelangrijk gegeven op het moment dat er een kampioen moet worden benoemd. — Jeroen Grueter (@Jeroen_Grueter) April 21, 2020

“Evenveel punten in een gekortwiekte competitie, die waarschijnlijk niet wordt uitgespeeld”, schrijft Grueter op Twitter. “Maar Ajax en AZ hebben wél twee keer tegen elkaar gespeeld en AZ won beide keren. Dat lijkt me geen onbelangrijk gegeven op het moment dat er een kampioen moet worden benoemd.” AZ won in december voor eigen publiek met 1-0, terwijl het in maart met 0-2 te sterk was voor de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA. De mening van Grueter zorgt voor discussie op Twitter. Met name Ajax-supporters reageren afkeurend.