Lukaku doet onthulling: ‘Ik zweer dat er 23 van de 25 spelers ziek waren’

Romelu Lukaku vermoedt dat het coronavirus al heeft geheerst binnen de selectie van Internazionale. De Belgische spits vertelt in een interview met presentatrice Kat Kerkhofs, tevens de partner van Dries Mertens, op het Instagram-kanaal van de Belgische televisiezender VIER dat ’23 van de 25 spelers’ in januari ziek werden. Ondanks dat de symptomen hoesten en koorts waren, werd er binnen de selectie van Internazionale niet getest op het coronavirus.

“In januari hadden we een week vrij. We kwamen terug en ik zweer dat er 23 van de 25 spelers ziek waren. Geen grap. We speelden thuis tegen het Cagliari van Radja Nainggolan en na 25 minuten moest één van onze verdedigers van het veld. Hij kon niet meer en viel bijna flauw”, zo verwijst Lukaku naar Milan Skriniar, die zich al na zeventien minuten moest laten vervangen door Diego Godín. Het duel tussen Internazionale en Cagliari (1-1) vond plaats op 26 januari, een kleine maand voor officieel de eerste besmetting in Italië werd vastgesteld.

“Iedereen was aan het hoesten en had koorts. Ook ik had er last van. Ik kreeg het bij mijn opwarming veel warmer dan normaal. Ik had al jaren geen koorts meer gehad. Na de wedstrijd stond er nog een etentje met genodigden van Puma op het programma, maar ik heb bedankt en ben direct naar bed geweest. We zijn toen nooit getest geweest op corona, dus helemaal zeker zullen we het nooit weten”, vertelt de Belgische spits. Het coronavirus kreeg Italië vervolgens razendsnel in zijn greep en sinds begin maart ligt de Serie A stil, nadat er eerst nog een tijdje zonder publiek gespeeld werd.

Lukaku vult zijn dagen nu met trainen, gamen en Netflix kijken. Hij speelt online samen met de nodige voetballers, onder wie Memphis Depay. “Ik heb zelfs Jan Vertonghen online gezien! Er zitten superveel voetballers op de Playstation in deze periode. We spelen dan Call of Duty in groepjes van zes of zeven. Ik speel graag met Memphis Depay. FIFA speel ik niet zoveel. En als ik speel, dan nooit met mezelf, Juventus of Liverpool.”

Internazionale nam Lukaku afgelopen zomer over van Manchester United en hij vond razendsnel zijn plaats in Italië, getuige de 23 doelpunten die hij in zijn eerste seizoen maakte. De 26-jarige spits vertelt dat Stefan de Vrij en Ivan Perisic hem opvingen in Italië en dat er inmiddels een hechte band is ontstaan met zijn ploeggenoten. “We zitten hier met zeven spelers naast elkaar in één straat. Het verschil met Engeland is groot. Daar gingen we één keer om de vier maanden iets eten, nu is dat één keer om de vier weken.”