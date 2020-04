Koster claimt Europees voetbal met Willem II: ‘Vijfde plaats is niet voor niks’

Adrie Koster vindt dat Willem II recht heeft op Europees voetbal, ook al wordt het huidige Eredivsie-seizoen naar verwachting niet meer afgerond. De Tilburgers staan momenteel op de vijfde plaats op de ranglijst en de trainer vindt daarom dat zijn club een Europees ticket verdient. “Drievierde van de competitie is gespeeld. We staan op een vijfde plaats en dat is niet voor niks.”

Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond tijdens een persconferentie bekend dat er tot aan 1 september geen betaald voetbal mag worden gespeeld. De KNVB meldde vervolgens dat het voornemens is om het huidige seizoen te beëindigen. Wat de consequenties zullen zijn met betrekking tot Europees voetbal, zal vrijdag worden besproken met de Eredivisie-clubs. Koster vindt in ieder geval dat Willem II het verdient om Europa in te gaan. “Het enige probleem is dat niet iedereen evenveel wedstrijden heeft gespeeld. Dan zou je de ronde waarin onder meer FC Utrecht - Ajax werd afgelast moeten schrappen. Dat zou voor Willem II geen gevolgen hebben, want daarin verloren we van PSV. Ook dan eindigen we gewoon als vijfde”, aldus Koster in gesprek met het Brabants Dagblad.

Koster houdt er rekening mee dat het seizoen 2019/20 ten einde is. Hij kijkt nu uit naar het nieuwe seizoen met Willem II. “We hebben vier maanden de tijd om aan een goed plan te werken", aldus de trainer, die benadrukt dat hij het apart vindt dat in Duitsland de competitie wel hervat gaat worden. “Daar wordt voetbal niet als een evenement beschouwd. Rutte zegt veel te praten met bondskanselier Angela Merkel. Het is jammer dat ze op het gebied van voetbal niet samen optrekken.”

Vrijdagmiddag staat om 14.30 uur een vergadering tussen alle Eredivisie-clubs op het programma. Joris Mathijsen, technisch directeur van de club, hoopt dan antwoord te krijgen op veel vragen. “Mag je bijvoorbeeld in de aanloop naar de eventuele nieuwe competitie al voor 1 september oefenen, desnoods zonder publiek? Anders kun je pas nog veel later aan een nieuw seizoen beginnen”, aldus de oud-international tegenover het regionale dagblad.