‘Feyenoord hoopt met Advocaat-deal signaal richting toptransfer te geven’

Feyenoord bracht dinsdag naar buiten dat Dick Advocaat ook volgend seizoen aan het roer staat in De Kuip. De 72-jarige oefenmeester verlengde zijn aflopende contact met een jaar, waardoor hij minimaal tot medio 2021 verbonden is aan de Rotterdammers. De Telegraaf schrijft dat Feyenoord met het verlengen van Advocaat tevens een signaal hoopt af te geven richting Steven Berghuis.

Nog niet zo lang geleden leek Berghuis vrijwel zeker te gaan vertrekken bij Feyenoord. De 28-jarige vleugelaanvaller, tevens de aanvoerder van de Rotterdammers, liet begin maart doorschemeren dat hij openstond voor een zomerse transfer. Er wordt gemeld dat Berghuis door ‘een aantal buitenlandse clubs nauw werd gevolgd’, maar dat de kans op een transfer door de coronacrisis aanzienlijk is geslonken.

De Telegraaf stelt echter dat ‘nóg een sterk seizoen onder Advocaat voor Berghuis misschien wel een sterkere reden is om in deze tijd nog een jaar bij Feyenoord te blijven’. Afgelopen zomer was er al concrete belangstelling voor de aanvaller, die nadrukkelijk begeerd werd door PSV. Berghuis koos ervoor om zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis bij Feyenoord, die hem voorlopig tot medio 2022 aan de club verbindt.

Met 22 doelpunten en 11 assists had Berghuis zich dit seizoen ook in de kijker gespeeld bij verschillende clubs, alleen is het de vraag of komende zomer het ‘ideale plaatje’ voor de vijftienvoudig Oranje-international voorbij komt. Het Algemeen Dagblad schreef maandag al dat Berghuis ‘kritisch’ is richting een eventuele nieuwe club. Berghuis staat speelt sinds 2016 voor Feyenoord, dat hem na een jaar te hebben gehuurd definitief overnam van het Engelse Watford.