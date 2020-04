KNVB wil einde maken aan seizoen en gaat in gesprek met UEFA

Het bestuur betaald voetbal heeft het voornemen om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie 2019/20 niet verder uit te spelen, zo meldt de KNVB. Op basis van het verbod van de regering op betaald voetbal tot aan 1 september treedt de bond in overleg met de UEFA, waarna een definitief besluit zal worden genomen. Vrijdag komen vervolgens de clubs en andere betrokkenen samen om de consequenties daarvan te bespreken.

De voetbalbond laat weten waarom er niet eerder een definitieve streep onder het huidige seizoen is gezet: “Dat de KNVB tot op heden de onderbroken competities nog niet definitief heeft afgelast, is vooral omdat de bedrijfstak betaald voetbal in financieel zwaar weer is gekomen door de coronacrisis. Geprobeerd wordt om te voorkomen dat hierdoor clubs omvallen en banen uit het voetbal verdwijnen. Net als in andere delen van onze economie wordt gevochten om een bedrijfstak zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van de huidige crisis.”

“Dat er tot 1 september niet gevoetbald kan worden, brengt enorme uitdagingen met zich mee in organisatorisch, sportief en economisch opzicht”, zo meldt de KNVB in een verklaring. “Samen met de overheid, clubs, belangenorganisaties en experts zijn we hierover frequent in gesprek met elkaar. Samen wordt er gekeken naar de mogelijke, volgende stappen voor het voetbal in de anderhalve meter-maatschappij. Samen overleggen we over hoe we het voetbal in de verdere toekomst kunnen organiseren en coronaproof kunnen maken.”

De KNVB bracht samen met het NOC/NSF het advies uit om onder strikte voorwaarden topsportaccommodaties en trainingsvelden van betaald voetbalorganisaties weer beperkt open te stellen, zodat er weer getraind kan worden. “Daarnaast is het uiteraard ook een goed signaal dat onze jongste jeugd, eveneens onder voorwaarden, straks weer kan gaan trainen en spelen”, zo klinkt het. “Het staat daarbij vast, ook in de gesprekken over de toekomst van ons betaald voetbal, zoals van begin af aan steeds gesteld, dat er onder de vlag van de KNVB uiteraard nooit gevoetbald wordt zolang RIVM en regering dat niet veilig achten.”

Amateurvoetbal

In tegenstelling tot het profvoetbal, is het voor de jeugd vanaf 29 april weer toegestaan om op een georganiseerde manier weer te gaan sporten. Zo mogen kinderen onder de twaalf jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de anderhalve meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 12 tot en met 18 jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) is dit ook toegestaan mits zij wél op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. “De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht”, zo meldt de bond.

“Momenteel zijn we in overleg met de overheid over maatregelen om het voetbal ‘coronaproof’ te maken”, reageert Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. “Het plan is dat het amateurvoetbal voorzichtig en gefaseerd weer op gang komt, waarbij we dus beginnen met de jeugd. Net als in het onderwijs. Wanneer elke keer een nieuwe fase aanvangt, is volledig afhankelijk van de mogelijkheden die de coronamaatregelen van de overheid bieden. Gezondheid en veiligheid zijn en blijven altijd het uitgangspunt”, aldus Van der Zee.