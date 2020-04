Van der Meijde is eigen kinderen zat; Pogba kent geen genade voor moeder

Andy van der Meijde lijkt zijn eigen kinderen inmiddels behoorlijk zat te zijn. De oud-voetballer wacht met smart op het moment dat zij weer naar school toe kunnen, zo maakte hij dinsdag duidelijk via Instagram.





Paul Pogba kende dinsdag geen genade voor zijn moeder. De middenvelder van Manchester United draaide haar dol tijdens een potje voetbal, hetgeen in de commentsectie tot hilariteit leidde bij onder anderen Memphis Depay. Ook Sergio Ramos en Hachim Mastour deden deze week oefeningen met de bal.





Ajax-doelman Kjell Scherpen vierde dinsdag de verjaardag van zijn vriendin Anna Schuler. Real Madrid-middenvelder Isco was zelf jarig en vierde dat met zijn gezinnetje.





Martin Braithwaite maakte dinsdag de geboorte van zijn zoon Valentino wereldkundig.





Cristiano Ronaldo, Dele Alli en Marcus Rashford hielden deze week allen op een fiets thuis hun conditie op peil.





Diverse spelers uit de Serie A lijken zich op te gaan maken voor een hervatting van het voetbal. Onder anderen Miralem Pjanic en Hakan Calhanoglu namen deze week een privéjet terug naar Italië.





Ook Arnaut Danjuma Groeneveld reisde recentelijk per privéjet.





Onduidelijk is wanneer het golfseizoen weer van start kan gaan, maar Ruud Gullit doet er in elk geval alles aan om fit te blijven. Ondertussen blijkt Vivianne Miedema elke dag een wandeling te maken samen met vriendin en Arsenal-ploeggenoot Lisa Evans.