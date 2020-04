‘Geer en Goor’ bij Feyenoord: ‘We liggen juist regelmatig in de clinch’

Feyenoord maakte dinsdagmiddag wereldkundig dat Dick Advocaat zijn aflopende contract met een jaar verlengd heeft. Het betekent dat de 72-jarige oefenmeester, die sinds eind oktober aan het roer staat in Rotterdam-Zuid, tot de zomer van 2021 vastligt. Assistent Cor Pot noemt het in gesprek met De Telegraaf ‘onvoorstelbaar' wat Advocaat bij Feyenoord voor elkaar heeft gekregen.

Onder het bewind van Advocaat pakte Feyenoord maar liefst 36 punten in de Eredivisie, meer dan iedere andere club in deze periode. “De energie die Dick geeft aan deze club en dit elftal is ongelooflijk. Het is zelfs onvoorstelbaar wat hij heeft bereikt met Feyenoord tot aan het stilleggen van competitie”, zegt Pot, die Advocaat samen met John de Wolf en Saïd Bakkati assisteert bij Feyenoord en eerder bij onder meer Fenerbahçe en Zenit Sint-Petersburg met hem samenwerkte. Hij ontkent dat hij alles goed vindt wat Advocaat doet, zoals door sommigen beweerd wordt.

“We liggen juist regelmatig in de clinch. Spelers of mensen om ons heen kunnen helemaal niet begrijpen dat we fanatiek tegen elkaar ingaan. Ze noemen ons ’Geer en Goor’ als we zo in discussie gaan. Maar Dick blijft natuurlijk altijd de baas”, stelt Pot. Hij heeft nooit begrepen waarom Advocaat het ‘etiket’ kreeg dat hij niet met jeugd zou kunnen werken. “Dick kijkt naar de kwaliteiten van spelers, niet naar hun leeftijd.”

“Kijk, er moeten geen tien spelers van twintig jaar in de basis staan. Er moet wel een hiërarchie zijn in de ploeg. Maar hij is wel zo slim om spelers op te stellen die echt goed genoeg zijn”, vervolgt de assistent van Advocaat. Pot noemt de ervaren oefenmeester ‘heel duidelijk’ en ziet dat hij vooral ‘heel eerlijk’ is richting zijn spelers. “Dat gevoegd bij de energie die hij de spelers geeft, zorgde ervoor dat er al heel snel iets moois ontstond. Die gasten gingen er opeens voor, knokten voor elkaar en dat was waanzinnig voor de trainers en het publiek om te zien.”