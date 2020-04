Premier Rutte zet tot minimaal 1 september streep door profvoetbal

Er kan in ieder geval tot 1 september geen profvoetbal gespeeld worden. Premier Mark Rutte heeft dinsdagavond tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat het verbod op zogenaamde vergunninghoudende evenementen, dat liep tot 1 juni en waaronder ook voetbal zonder publiek valt, is verlengd. Er wordt voorlopig geen uitzondering gemaakt voor het profvoetbal, zoals in andere landen wel het geval is. Tegelijkertijd is ook samen sporten voor mensen ouder dan twaalf voorlopig verboden, waardoor groepstrainingen tevens niet kunnen plaatsvinden.

"Ja, dat is zuur. Maar we ontkomen er niet aan om dit offer met elkaar te brengen. Ik hoop en verwacht dat mensen dit zullen begrijpen", zei Rutte dinsdagavond. Het lijkt nu praktisch onmogelijk dat het huidige seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie kan worden afgemaakt. De Nederlandse competities werden in de tweede week van maart stilgelegd, aan de vooravond van speelronde 27. Op het moment dat de Eredivisie werd onderbroken, ging Ajax aan de leiding met een beter doelsaldo dan AZ. ADO Den Haag en RKC Waalwijk bezetten de degradatieplaatsen. Er moeten dit seizoen nog negen wedstrijden gespeeld worden om de competitie te voltooien.

De KNVB was aanvankelijk van plan om halverwege juni de inhaalwedstrijden AZ – Feyenoord en FC Utrecht – Ajax af te werken. In het daarop volgende weekend, 19, 20 en 21 juni, hadden de competities weer volledig hervat moeten worden. De bond hoopte dat de clubs medio mei weer in training mochten, waarna het seizoen een maand later hervat kon worden. Het was de bedoeling dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie eind juli waren afgerond, maar dit is onmogelijk door het verbod op vergunninghoudende evenementen tot 1 september.

De burgemeesters van de grote steden hadden hier al op aangedrongen, terwijl het Outbreak Management Team (OMT) ook had geadviseerd om de vergunninghoudende evenementen te verbieden tot 1 september. Er werd de KNVB aangeraden op plannen te maken voor zogenaamd coronaproof voetbal. In stadions zou bijvoorbeeld minder publiek toegelaten moeten worden. Een ander idee is om clubs meerdere wedstrijden per week te laten spelen. Het afmaken van de competitie zou dan in de toekomst minder snel in het geding komen als de maatregelen weer strenger worden en er niet of minder gevoetbald kan worden. Het lijkt nu te betekenen dat het zogenaamde scenario 3 in werking gaat treden, wat betekent dat er per direct een punt wordt gezet achter het Eredivisie-seizoen. Op dit moment lijken de meest voor de hand liggende opties om volgend seizoen te beginnen met twintig clubs in de Eredivisie (dus geen degradanten en met SC Cambuur en De Graafschap als promovendi), het seizoen ongeldig verklaren of de huidige stand als leidraad nemen. Verschillende clubs melden dat de KNVB vrijdag met alle belanghebbenden om de tafel gaat.

De UEFA besloot eerder op dinsdag al dat de verschillende voetbalbonden en competities in Europa eventueel zelf mogen bepalen of ze willen hervatten of dat er definitief een streep gaat door de jaargang 2019/20. De voorkeur van de Europese voetbalbond ligt nog steeds bij het uitspelen van alle competities en bekertoernooien, maar er zullen in de huidige situatie uitzonderingen gemaakt worden. Per geval zal worden bekeken of een bepaalde competitie definitief mag worden stilgelegd, zolang er maar een doordacht plan is voor de Europese tickets voor komend seizoen.