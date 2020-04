Ajax-talenten imponeerden in Barcelona: ‘Messi was daar dus ook bij’

Naci Ünüvar kwam op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax terecht en maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal. De zestienjarige middenvelder annex buitenspeler maakte indruk op hoofdtrainer Erik ten Hag, die het toptalent in januari meenam op trainingskamp naar Qatar. Ünüvar zegt op de clubwebsite dat hij er altijd van heeft gedroomd om te debuteren in Ajax 1.

Vlak na de winterstop kwam Ünüvar in de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg (7-0) in de 75ste minuut als invaller binnen de lijnen. “Ik voelde al een paar dagen van tevoren aan dat het wel eens zover zou kunnen zijn. Toen ik na de training van de trainer te horen kreeg dat ik bij de wedstrijdbespreking moest zitten, had ik al een vermoeden. Na de bespreking zag ik mijn naam staan bij de wedstrijdselectie. Toen hoopte ik wel dat ik mijn debuut mocht maken”, vertelt de Nederlands jeugdinternational.

Ünüvar zegt weinig last van zenuwen gehad te hebben op de wedstrijddag. Tijdens zijn warming-up genoot hij van de supporters, die massaal zijn naam scandeerden. “Ik zat lekker in m’n vel en toen ik erin kwam, was ik er klaar voor. Elke keer als ik de bal kreeg, veerde het publiek op. Dat was leuk om mee te maken. Uiteindelijk verdiende ik een penalty en ik wilde die heel graag nemen. Het hele team wees naar mij dat ik hem moest nemen en toen gaf Klaas-Jan (Huntelaar, red.) mij die bal. Scoren bij je debuut is ook iets waar je alleen maar van kan dromen.”

Een halfjaar eerder had Ünüvar ook al indruk gemaakt met Ajax Onder-19 tijdens een wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Barcelona. De Amsterdammers waren uitgenodigd voor de opening van het Estadi Johan Cruyff in augustus. Het team van John Heitinga won met 0-2 door twee doelpunten van de uitblinkende Ünüvar. “Voor de aftrap stonden jongens van Barcelona 1 ook op het veld. Lionel Messi was daar dus ook bij, bijvoorbeeld”, aldus de Ajacied. “We speelden echt heel goed deze wedstrijd. Dat kwam ook omdat we ons beste spel wilden laten zien. Als het stadion vol zit of er staat druk op, dan voel ik me vaak op m’n best. Dat was hier, maar ook op de Future Cup, in de Youth League en bij mijn debuut.”