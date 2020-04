VVV ziet ‘derbyheld’ naar Fortuna vertrekken: ‘Prachtig om terug te keren’

Fortuna Sittard heeft zich met ingang van het aankomende seizoen weten te versterken met Roel Janssen. De Limburgers melden dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de 29-jarige linksback overkomt van VVV-Venlo en een contract heeft getekend tot medio 2023.

Voor Janssen wordt het zijn tweede periode in dienst van Fortuna, nadat hij eerder tussen 2011 en 2016 al de kleuren van de club verdedigde. Zijn nieuwe werkgever omschrijft hem als een ‘derbyheld’, aangezien hij in 2015 goed was voor een hattrick tegen Roda JC Kerkrade. Janssen speelde tot nu toe 141 wedstrijden in dienst van Fortuna.

“Het is prachtig om terug te keren bij mijn oude liefde”, reageert hij. “Fortuna Sittard heeft in de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat is mooi om te zien. Ik kijk er naar uit om een bijdrage te kunnen leveren aan de volgende stappen van de club.” Assistent-trainer Kevin Hofland toont zich eveneens opgetogen met de deal: “We zijn blij om een speler met zijn ervaring binnen te halen. Roel kent de club en de regio.”

“Na het wegvallen van Wessel Dammers waren we op zoek naar een verdediger met leiderskwaliteiten en hebben die nu gevonden. Roel kan op meerdere posities spelen, linksback en linker centrale verdediger, en zal een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons team en aan de individuele ontwikkeling van onze jonge spelers.”