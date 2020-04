Dick Advocaat blijft bij Feyenoord: ‘We waren met iets moois bezig’

Dick Advocaat is ook volgend seizoen de trainer van Feyenoord, zo melden de Rotterdammers dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De ervaren oefenmeester beschikte oorspronkelijk over een contract tot aankomende zomer en heeft nu ingestemd met een verlenging van een jaar. De 72-jarige Advocaat ligt zodoende nu tot medio 2021 vast in De Kuip.

Advocaat nam eind oktober van het afgelopen jaar het stokje over van Jaap Stam en onder zijn leiding begon Feyenoord aan een ware opmars door de Eredivisie. Met 36 punten haalde geen enkele club een hoger puntenaantal dan de Rotterdammers sinds het moment dat Advocaat instapte en voordat het seizoen werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus, wist Feyenoord beslag te leggen op de derde plek.

“Het voelt in deze tijden natuurlijk vreemd, maar uiteindelijk ook goed om mijn contract te verlengen bij deze prachtige club. Zeker de afgelopen gekke weken merkte ik hoe gedreven ik nog ben en hoe enorm veel zin ik heb om door te gaan als trainer/coach”, reageert hij op zijn nieuwe contract. “We waren hier bij Feyenoord tot alles stil kwam te liggen met elkaar met iets moois bezig, er begon binnen de ploeg echt iets te ontstaan. Dat wil ik, dat willen we als staf en selectie afmaken. De club wil dat ook graag, dus daar gaan we voor, ondanks de vele onzekerheden die er op dit moment zijn.”

Technisch directeur Frank Arnesen toont zich eveneens opgetogen met de deal: “Het is natuurlijk fantastisch dat we Dick nog een seizoen aan ons kunnen binden. Onder zijn leiding hebben we gedurende het seizoen de weg naar boven weer weten te vinden én bovendien de finale van de KNVB Beker bereikt. We waren onder leiding van Dick echt bezig met een fantastische serie die door de corona-maatregelen helaas voorlopig is onderbroken. Wanneer we weer kunnen gaan voetballen is onduidelijk, maar als het moment komt moet je er als club klaar voor zijn. En dat begint wat mij betreft met het vastleggen van een heel goede trainer.”