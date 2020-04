UEFA maakt ruimte voor afblazen Eredivisie en andere competities

De UEFA liet onlangs nog weten dat het definitief schrappen van alle competities vanwege de coronacrisis niet de voorkeur had, maar de Europese voetbalbond lijkt inmiddels een genuanceerdere mening te hebben. Tijdens een videovergadering is dinsdagmiddag besloten dat de verschillende voetbalbonden en competities in Europa eventueel zelf mogen bepalen of ze willen hervatten of dat er definitief een streep gaat door de jaargang 2019/20, zo klinkt het. De Telegraaf meldt al snel dat een meerderheid van de bonden pleit voor het stopzetten van het huidige seizoen

Tijdens de conference call met de 55 aangesloten bonden werden verschillende scenario’s uitvoerig besproken door alle betrokken partijen. De UEFA wil nog steeds dat de competities en bekertoernooien worden afgemaakt, maar er worden vanwege de coronacrisis wellicht uitzonderingen gemaakt. Per geval zal worden bekeken of een bepaalde competitie definitief mag worden stilgelegd, zolang er maar een doordacht plan is voor de Europese tickets voor komend seizoen. Daarnaast werd gekeken naar de invulling van de speelkalender voor clubvoetbal en interlands, mocht er binnenkort weer worden gevoetbald. Op de vergadering van aanstaande donderdag zal het uitvoerend comité van de UEFA dieper ingaan op uitzonderingssituaties.

UEFA-voorzitter Aleksanderl Ceferin liet onlangs nog weten dat landen die definitief stopzetten van de competitie overwegen het gevaar lopen dat de Europese plaatsen worden geschrapt. Ajax-directeur Edwin van der Sar liet echter al snel weten dat de uitspraken van Ceferin een stuk genuanceerder liggen. "Het standpunt van de UEFA over het uitspelen van de middelgrote en kleine competities is ook al wat gewijzigd", zei de bestuurder tegen Voetbal International. Van der Sar bedoelde daarmee dat relatief kleinere competities zoals de Eredivisie minder afhankelijk zijn van televisiegelden, waardoor het voortbestaan van clubs niet direct in gevaar zou komen bij het schrappen van dit seizoen. De UEFA geeft de grotere competities zoals de Bundesliga, Premier League en Serie A vrijheid om het seizoen naar eigen invulling te hervatten, maar de volgende jaargang mag niet in gevaar komen. Het seizoen in september en oktober uitspelen is geen optie, zo luidt het oordeel van de UEFA.

FOX Sports is de clubs in de Eredivisie vorige week al tegemoet gekomen, want volgens het Algemeen Dagblad is het resterende bedrag van twintig miljoen euro inmiddels uitgekeerd. In een eerder stadium gaf de betaalzender nog te kennen dat er niet zou worden betaald, mochten de KNVB en de clubs in de Eredivisie besloten om definitief een punt achter het seizoen 2019/20 te zetten. Op de persconferentie van Minister-president Mark Rutte, die voor dinsdagavond 19.00 uur gepland staat, wordt wellicht meer duidelijk over de eventuele hervatting van de Eredivisie.