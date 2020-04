‘Schreuder meldt zich bij Feyenoord voor aanvaller met 18 speelminuten’

De buitenlandse clubs staan in de rij voor Marouan Azarkan. Maandag werd de vleugelaanvaller van Feyenoord al gelinkt aan Werder Bremen en naar nu blijkt volgen ook het TSG Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder en verschillende clubs uit andere competities de jeugdexponent met bovenmatige interesse. Zaakwaarnemer Ali Dursun erkent dat er bij hem veel navraag is gedaan over de pas achttienjarige buitenspeler van Feyenoord.

"Er is inderdaad belangstelling voor Marouan", verklaart Dursun dinsdagmiddag in een reactie aan Voetbal International. "Maar het is allemaal nog heel vroeg en we leven in onzekere tijden. Daarbij heeft Feyenoord ook nog wat te zeggen, want hij heeft nog een doorlopend contract. Maar voor die jongen is het fijn dat hij blijkbaar niet is vergeten." Azarkan beschikt in De Kuip over een contract dat nog ruim een jaar doorloopt.

Azarkan debuteerde vorig jaar september als invaller in de hoofdmacht van Feyenoord, in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag. Hij kwam destijds tot achttien minuten in De Kuip. Ruim een maand later echter stapte Jaap Stam op als trainer, na de smadelijke 4-0 nederlaag tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Het was ook gelijk de laatste keer dat Azarkan bij de wedstrijdselectie van Feyenoord zat. Onder Dick Advocaat, die kort na het vertrek van Stam werd aangesteld, kwam de jongeling niet meer in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal van Feyenoord.

Het is nog niet bekend of Feyenoord wil meewerken aan een tussentijds vertrek van Azarkan, die maandag door FR12 naast Bremen ook werd gelinkt aan Chelsea. Wordt de aanvaller deze zomer niet verkocht, dan is er het risico dat hij een jaar later gratis de deur uitloopt. Het is in dat kader mogelijk dat de bekerfinalist Azarkan binnenkort uitnodigt om over een nieuw contract te praten.