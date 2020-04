'Mocht Feyenoord zo'n speler zoeken, dan stap ik gelijk in het vliegtuig'

Shinji Ono stond jaren geleden enkele seizoenen onder contract bij Feyenoord, al werd de Nederlandse periode van de Japanse middenvelder wel gekenmerkt door blessures. Desondanks omschreef Wesley Sneijder hem in 2010 als een ‘zeer lastige tegenstander’ en dacht voormalig Feyenoord-trainer Bert van Marwijk dat Ono goed genoeg was voor het middenveld van Barcelona. De veertigjarige Japanner is nog steeds profvoetballer, bij FC Ryukyu in zijn thuisland.

"Ik ben vaak geblesseerd geweest bij Feyenoord, ook op belangrijke momenten", verzucht Ono in een uitgebreid interview met VICE Sports. "Wanneer ik fit was gebleven had ik misschien een andere carrière gehad, maar ik heb er wel het beste van gemaakt. Ik verliet Feyenoord met het oog op het WK van 2006 in Duitsland. Bij Urawa hoopte ik fit te worden en mee te gaan naar Duitsland. Dat lukte, ik heb dat WK gehaald."

Een jaar na het WK kwam Ono bij VfL Bochum terecht. "Een warme club. Mijn debuut tegen Borussia Dortmund was heel goed met twee assists, maar daarna raakte ik weer geblesseerd", aldus de routinier, die al nadenkt over een eventuele loopbaan als trainer. "Met een vriend heb ik al voetbalscholen geopend in Japan en Singapore." Een terugkeer naar Nederland is op termijn wellicht een optie. "Mochten ze bij Feyenoord een ervaren middenvelder nodig hebben of over een tijdje een nieuwe trainer, dan stap ik gelijk in het vliegtuig."

Ono zal de UEFA Cup-finale van 2002 nooit meer vergeten. Feyenoord was destijds in de eindstrijd in De Kuip met 3-2 te sterk voor Borussia Dortmund. "De finale met twee goals van Pierre van Hooijdonk en een van Jon Dahl Tomasson, met een assist van mij", brengt Ono in herinnering. "Het hele toernooi was bijzonder, ik speelde alle wedstrijden. Later besefte ik pas hoeveel waarde die prijs heeft gehad voor mij. Mijn eerste grote prijs, en dat in mijn eerste avontuur buiten Japan." Ono verliet Feyenoord in 2005 met 24 doelpunten en 24 assists in 148 wedstrijden achter zijn naam.