Barcelona doorbreekt traditie en zoekt naamsponsor voor Camp Nou

Veel voetbalclubs proberen hun steentje bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus en ook Barcelona voegt zich bij dit rijtje. De Catalanen maken dinsdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend dat er voor volgend seizoen een naamsponsor wordt gezocht voor het Camp Nou. De opbrengsten van deze deal worden vervolgens ingezet om de gevolgen COVID-19-pandemie onder controle te krijgen.

De naamrechten voor het Camp Nou worden voor het seizoen 2020/21 overgedragen aan de Barça Foundation, dat samen met de commerciële afdeling van de club op zoek gaat naar een sponsor die zijn naam op de gevel van het stadion wil zetten. Het geld dat hiervoor wordt betaald, gaat naar projecten in Catalonië en de rest van de wereld. Barcelona laat weten dat het zelf ook een project op zal zetten om te helpen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

“We maken een wereldwijde crisis door en we moeten onze verantwoordelijkheden moedig en rustig onder ogen zien”, reageert vicevoorzitter Jordi Cardoner op het besluit. “Daarom beschouwen wij het, als club en als Foundation, van vitaal belang om in deze tijden van humanitaire crisis al onze middelen in te zetten in het gevecht tegen de coronapandemie en zijn gevolgen. Dit hoort bij de manier waarop wij dingen doen en hoe wij zijn als instituut.”

“Het gevecht tegen het coronavirus moet wereldwijd gevoerd worden. Als een van de grootste sportclubs van de wereld, gaan wij deze uitdaging ten volste aan en als wij hiermee andere organisaties kunnen inspireren, is het misschien mogelijk om een golf van hoop te creëren voor de miljoenen mensen die te lijden hebben onder deze pandemie”, sluit hij af. Het is de eerste keer dat het Camp Nou in zijn 62-jarige geschiedenis een andere naam zal krijgen.