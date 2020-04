‘Chelsea test geduld Barcelona en hoopt onder de 90 miljoen te duiken’

De onderhandelingen tussen Barcelona en Chelsea over de transfer van Philippe Coutinho zijn in een vergevorderd stadium aanbeland, zo weet Sport dinsdag te melden. The Blues zien de dit seizoen aan Bayern München verhuurde middenvelder als een ideale aanwinst voor het middenveld, maar de vraagprijs van Barcelona zorgt naar verluidt voor moeilijkheden. De Catalanen zetten in op minstens negentig miljoen euro voor Coutinho, terwijl Chelsea hoopt dat de transfersom tijdens de onderhandelingen omlaag kan worden gebracht.

Chelsea nam volgens Sport contact op met Barcelona nadat Bayern bekend had gemaakt dat de koopoptie van 120 miljoen euro in het huurcontract van Coutinho niet gelicht zou gaan worden. De Londense club denkt dat Barcelona de eventuele transfersom voor de Braziliaanse middenvelder nodig heeft in de jacht op Internazionale-aanvaller Lautaro Martínez, zo klinkt het. Op de burelen van Stamford Bridge koestert men derhalve de hoop dat de vraagprijs voor Coutinho in de komende weken zal zakken. Chelsea houdt rekening met het vertrek van Willian en Pedro, die allebei beschikken over een aflopend contract. Eerder werd Hakim Ziyech al losgeweekt bij Ajax en manager Frank Lampard wil met Coutinho graag nog een aanvallend ingestelde middenvelder toevoegen aan zijn selectie.

Coutinho beschikt bij Barcelona over een contract dat nog ruim drie jaar doorloopt, maar zijn toekomst lijkt buiten het Camp Nou te liggen. Zaakwaarnemer Kia Joorabchian liet onlangs aan Sky Sports weten dat de middenvelder een terugkeer in de Premier League niet bij voorbaat uitsluit. "Daar heeft hij altijd met veel plezier gespeeld en ik weet zeker dat hij een terugkeer in Engeland zeker wel ziet zitten. Het gaat echter om het financiële plaatje van de clubs, inclusief Barcelona, als straks de coronapandemie voorbij is." Coutinho kwam tussen 2013 en 2017 tot 201 wedstrijden namens Liverpool, met 54 treffers en 45 assists als resultaat. Hij liet enkele maanden geleden aan Sports Illustrated echter weten dat Liverpool niet bovenaan zijn wensenlijstje staan.

De inmiddels 27-jarige Coutinho is in verschillende buitenlandse media ook al gelinkt aan Internazionale, tussen 2010 en 2013 zijn werkgever. Daarnaast zouden Arsenal en het Everton van Director of Football Marcel Brands de ontwikkelingen rondom de aan Bayern verhuurde middenvelder nauwlettend volgen. Barcelona legde in januari 2018 een maximaalbedrag van 160 miljoen euro neer voor Coutinho, maar de Catalanen weten nu al dat hij voor een veel lager bedrag zal worden verkocht, mocht de transfermarkt na de coronacrisis weer op gang komen.