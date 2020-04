‘Guardiola is een topmanager, maar hij maakt van hem geen betere verdediger’

John Stones is al bijna vier jaar verbonden aan Manchester City, maar desondanks zijn er nog steeds twijfels over de 25-jarige verdediger. Sylvain Distin, die tussen 2002 en 2007 uitkwam voor the Citizens, is bang dat Stones onder manager Josep Guardiola nooit tot volle wasdom zal komen. Distin is van mening dat de mandekker onder de Spaanse coach te vaak weg komt met fouten.

"Ik twijfel aan zijn defensieve hardheid", uit Distin zijn zorgen over Stones in The Beautiful Game Podcast. "Hij straalt aan de bal heel veel zelfvertrouwen uit, dat is waarschijnlijk een kenmerk van de moderne centrumverdediger. In die rol is het ook een uitstekende speler." De oud-speler van Manchester City heeft echter ook zo zijn bedenkingen bij de ontwikkeling van Stones in het Etihad Stadium. "Heeft Stones zijn potentieel gerealiseerd? Nee, dat niet." De Engelse mandekker kwam tot dusver tot 129 wedstrijden in het shirt van de nummer twee in de Premier League.

"Stones moet nog steeds veel leren en daarnaast ontbreekt het aan constante prestaties", vervolgt Stones zijn analyse over de centrale verdediger, door Manchester City in 2016 voor 56 miljoen euro overgenomen van Everton. "Zou hij in elk elftal kunnen meekomen? Ik denk van niet. Hij is perfect voor het systeem dat Guardiola voorstaat. Maar is hij ook perfect voor een team dat meer gericht is op verdedigen en minder op balbezit? Ik ben bang dat Stones nog niet zover is als speler. Hij beschikt als verdediger over alle vaardigheden, maar desondanks ontbreekt er nog iets."

"Hij zou nu al veel verder kunnen zijn", vervolgt Distin, die Guardiola voor de coronacrisis regelmatig gebruik zag maken van Fernandinho als centrale verdediger. "Dat zou mij als centrumverdediger ontzettend veel pijn doen. Dat is mijn werk en nu komt daar gewoon een middenvelder te staan? Ik weet niet of het een gebrek is aan vertrouwen van Guardiola richting de speler of iets anders. Maar er moet wel snel iets gebeuren." Distin vraagt zich echter af of Guardiola de aangewezen manager is om Stones wakker te schudden. "Met alle respect, want het is een topmanager, maar ik zie hem van Stones geen betere verdediger maken. Van achteruit spelen met de bal aan de voet zal hem waarschijnlijk steeds beter afgaan. Maar een betere verdediger? Ik ben bang dat dat niet zal gebeuren."