Ajax moet deal van 20 miljoen voorlopig vergeten: ‘Het gaat even niet door’

Sergiño Dest beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax en speelde zich daarmee ook in de kijker bij Bayern München. De Duitse grootmacht is op zoek naar een rechtsback voor de toekomst en toonde zich zeer gecharmeerd van de international van de Verenigde Staten. Vanwege de uitbraak van de coronacrisis zal de negentienjarige Dest echter nog even geduld moeten hebben, zo voorspelt journalist Marco Timmer.

De Ajax-watcher van Voetbal International stelt dinsdag dat eigenlijk alle betrokkenen rekening hielden met een verhuizing van Dest naar Zuid-Duitsland. Bayern zou minstens twintig miljoen betalen voor Dest: “Ik had destijds al contact met Marc Overmars over een mogelijke transfer. Hij zei: ‘Ik verwacht dat het wel goed gaat komen, het gaat alleen even wat langer duren.’ Maar dat was voor het coronavirus”, stelt Timmer.

Volgens de journalist ziet Bayern in Dest de ‘nieuwe Philipp Lahm’: “Een soort opstomende, technisch vaardige stroomtrein die continu heen en weer gaat langs de zijkant en de middenvelders en aanvallers van Bayern München opties geeft.” De coronacrisis heeft echter een flinke impact op de transfermarkt en dat is voor Dest niet anders.

“Ik heb begrepen dat het on hold is gezet door Bayern. Ik heb ook even contact gehad met zijn management”, vervolgt Timmer. “Nee, het gaat even niet door, zoals het mij gemeld is. Dat zorgt ervoor dat hij waarschijnlijk nog een jaar in Amsterdam te zien is.” De jongeling tekende in september van het afgelopen jaar een nieuw contract bij Ajax en ligt nog tot medio 2022 vast.