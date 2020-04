‘Eigen doelpunt op PR-gebied’ van Özil: ‘Hij is de best betaalde speler’

De spelers van Arsenal zijn na moeizame onderhandelingen akkoord gegaan met een tijdelijke salarisverlaging van 12,5 procent op hun jaarloon, zo meldde de Londense club maandag. Volgens de Daily Mail zijn Mesut Özil en twee niet nadere genoemde spelers echter niet bereid om een gedeelte van hun jaarsalaris in te leveren, tot grote verbazing van Gary Neville en Jamie Carragher. De analisten vinden dat een grootverdiener als Özil juist het goed voorbeeld moet geven tijdens de coronacrisis.

"Zijn zaakwaarnemer (Erkut Sogut, red.) bewees Özil bepaald geen dienst toen hij drie of vier weken geleden zei dat ze de situatie eerst eens goed zouden gaan bekijken", zo stelt Carragher in The Football Show van Sky Sports. "Bij twee soorten spelers is het wellicht logisch dat er twijfels zijn om een dergelijk voorstel te accepteren. Jonge spelers die nog niet zoveel verdienen en ervaren spelers die over een aflopend contract beschikken."

"Maar het is juist de best betaalde speler die niet akkoord gaat...", verzucht Carragher. "De rest van de selectie stemt wel in, dan moet je daar gewoon in meegaan. We kunnen met recht spreken over een eigen doelpunt op PR-gebied." De oud-verdediger van Liverpool vindt het overigens geen ramp dat Özil naar verluidt wekelijks 400.000 euro opstrijkt bij Arsenal. "De mensen die hem betalen moet je daarop aanspreken. Maar desondanks moet de duurste speler in de selectie een goed voorbeeld stellen." De middenvelder zou volgens onder meer de Daily Mail wel willen nadenken over uitstel van betaling van zijn salaris, maar een salarisverlaging lijkt geen optie te zijn voor de routinier.

Neville is eveneens zeer teleurgesteld in de houding van Özil. "Het is niet te verdedigen dat je als groep geen eenheid vormt", concludeert de voormalig rechtsback van Manchester United. "Want ook buiten het veld fungeer je als team. Ik zou niet graag tot de drie spelers behoren die het voorstel hebben geweigerd. Ze raken op deze manier geïsoleerd van de rest. Als een elftal over een bepaald onderwerp stemt, dan ga je daar gewoon in mee. Het geeft ook de moeilijke situatie aan van clubs in de Premier League. Het voetbal eet zichzelf van binnenuit op. Er is geen oorlog, maar clubs en spelers staan wel lijnrecht tegenover elkaar. Spelers hebben geen vertrouwen meer in de club en het geval-Özil is daar een voorbeeld van."

Sogut liet zich enkele weken geleden in de Engelse media uit over de financiële situatie van Özil bij Arsenal. "Uitstel van betaling is een optie, maar een tijdelijke salarisverlaging zeker niet. Zeker niet omdat de clubs nog steeds net zoveel winst maken als vorig jaar. Over drie tot zes maanden weten we veel meer over de gevolgen voor clubs op financieel gebied, maar nu zeker nog niet."