Maduro trekt vergelijking met Busquets en Iniesta: ‘Hij is een goed voorbeeld'

Almere City FC maakte vorige week wereldkundig dat Hedwiges Maduro met ingang van volgend seizoen als trainer verbonden is aan het Onder 21-elftal. De oud-middenvelder liep al enkele maanden stage in de jeugd van de club uit de Keuken Kampioen Divisie en is tevens assistent-bondscoach van Oranje Onder-18. Maduro gaat zich de komende maanden grondig voorbereiden op zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Maduro wil de spelers van Almere City met name voetbalintelligentie bijbrengen. "Dat heeft niet iedereen en het is bijna niet trainbaar, maar in het topvoetbal wordt daar het verschil mee gemaakt", zo zegt hij in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Daarom hoeven Sergio Busquets en Andrés Iniesta niet supergroot of snel te zijn. Ze denken drie of vier stappen vooruit en hebben de ruimtes al gezien voordat ze de bal krijgen."

De voormalig middenvelder van onder meer Ajax en Valencia noemt Daley Blind als speler die voornoemde kwaliteiten in de Eredivisie tentoonspreidt. "Daley Blind is in Nederland een goed voorbeeld. Hij is niet de snelste, maar denkt altijd stappen vooruit. Hij komt nooit in een sprintduel terecht, omdat hij altijd goed staat. Zulke stappen vooruitdenken kun je ontwikkelen en daar kan een trainer ook wel een beetje bij helpen." Maduro is van plan om de spelers van Almere City kennis bij te brengen aan de hand van videobeelden. "Ik ben er altijd voorstander van beelden te laten zien van spelers die dicht bij de club staan. Dat je bij Jong Oranje bijvoorbeeld beelden pakt van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal. Dat is dichterbij, dan wordt het tastbaar."

"Dan denken ze over twee of drie jaar sta ik er zelf en moet ik hetzelfde doen. De hoop is dat spelers de momenten gaan herkennen in het veld", aldus Maduro, die in Nederland goed rondkijkt bij vakgenoten. "Arne Slot ken ik vrij goed en met hem heb ik regelmatig contact. De manier van spelen bij AZ heeft velen positief verrast. Mij niet echt moet ik zeggen, want ik wist wat hij wilde doen als trainer. Voor het seizoen vertelde hij over zijn filosofie, maar het is supermooi om te zien dat het er allemaal uitkomt."

