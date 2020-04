‘Barcelona vraagt belangrijkste doelwit om offer van dertig miljoen per jaar’

Barcelona werkte afgelopen zomer hard om de terugkeer van Neymar mogelijk te maken, maar de Catalanen slaagden er uiteindelijk niet in om tot een akkoord met Paris Saint-Germain te komen. Mundo Deportivo meldt dinsdag dat er achter de schermen nog altijd wordt gewerkt om de komst van de Braziliaan mogelijk te maken. Een eventuele deal hangt echter wel sterk af van de offers die Neymar zelf bereid is om te brengen.

Volgens de in Barcelona gevestigde sportkrant bevindt Neymar zich op een ‘kruispunt’ waarbij hij moet kiezen tussen ‘geld en geluk’. De 28-jarige aanvaller ligt nog twee jaar vast bij les Parisiens en kan deze situatie gaan gebruiken om een transfer te forceren. PSG heeft hem inmiddels voorgesteld om zijn contract te verlengen tegen een gage van 38 miljoen euro per jaar. Als hij ervoor kiest om dit voorstel niet te accepteren, zal hij volgend jaar echter hoe dan ook verkocht moeten worden om een transfervrij vertrek te voorkomen.

Neymar verdient momenteel, via een sponsordeal met de nationale bank van Qatar, om en nabij de 52 miljoen per jaar. Deze deal zal echter wegvallen als hij PSG verlaat en Barcelona kan hem ook niet hetzelfde basissalaris bieden. Bovengenoemde krant schrijft dat Neymar in het geval van een terugkeer in het Camp Nou zijn oude salaris van ruim twintig miljoen terug zal krijgen. In de toekomst zullen er echter wel mogelijkheden zijn om dit bedrag verder op te schroeven: sterspeler Lionel Messi is vijf jaar ouder dan Neymar en als hij in de toekomst met pensioen gaat en de Braziliaan het nieuwe gezicht van Barça wordt, zit er waarschijnlijk een flinke salarisverhoging voor hem in het vat.

Mundo Deportivo stipt verder aan dat dit mogelijk weleens de laatste kans zou kunnen zijn voor Neymar om terug te keren op het oude nest. De huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu is een voorstander van zijn komst, maar de presidentsverkiezingen van 2021 kunnen voor een andere situatie zorgen. Víctor Font, die de strijd aangaat met Bartomeu, is bijvoorbeeld geen voorstander van het terughalen van de aanvaller.