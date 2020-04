‘De Telegraaf is pislink en weigert 600.000 euro te betalen aan Eredivisie’

De verkiezing van het mooiste Eredivisie-shirt ooit is in het verkeerde keelgat geschoten bij De Telegraaf. De Eredivisie CV is vrijdag samen met onder meer FOX Sports, het blad SANTOS en het Algemeen Dagblad een online verkiezing begonnen voor het mooiste voetbalshirt aller tijden in de Eredivisie, waarbij fans kunnen kiezen uit 1.754 tenues. Sportmarketeer Chris Woerts legt bij Veronica Inside uit dat De Telegraaf de officiële mediapartner van de Eredivisie is en zich zodoende gepasseerd voelt, aangezien grote concurrent AD betrokken is bij de verkiezing.

"Of ze boos zijn? Dat is licht uitgedrukt, ze zijn pislink. De Telegraaf betaalt keurig netjes één miljoen per jaar om officieel partner te zijn van de Eredivisie en zij zijn niet gekend in het hele plan. Ze wisten er helemaal niets van en zagen het vrijdag pas in de krant", aldus Woerts, die aangeeft dat de frictie gevolgen kan hebben voor de Eredivisie.

"Ze (De Telegraaf, red.) moesten nog een bonnetje van zes ton betalen aan de Eredivisie. Dat gaan ze eventjes niet doen. Dat is geen klein bonnetje", stelt Woerts, die vermoedt dat journalist Sjoerd Mossou de verkiezing heeft opgezet. "Bij SANTOS zit Sjoerd Mossou en die zit ook bij het AD. Ik denk dat hij gezegd heeft: we kunnen het via mijn krant, het AD, wel promoten."

"Het idee is verder prachtig, met het idee is niets mis. Maar het was wel zo netjes geweest om het eerst aan De Telegraaf te vragen. Dat wringt een beetje. Dat kan eigenlijk niet in een partnership", besluit Woerts. Johan Derksen begrijpt de woede bij De Telegraaf wel. "Ik kan me voorstellen dat, als je mediapartner bent, je samen optrekt. En dan ga je niet met een concurrent in zee."