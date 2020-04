Feyenoord plukt ‘wrange vruchten’ zonder andere Nederlandse topclubs

Niet alle profclubs nemen komend seizoen deel aan de nieuwe competitie voor spelers onder de 21 jaar. Het Algemeen Dagblad meldt dat slechts 23 van de 34 Nederlandse profclubs zich hebben ingeschreven. Van de Nederlandse topclubs stapt alleen Feyenoord in bij de competitie, die normaliter in september van start gaat.

De Onder-21-competitie moet de beloftencompetitie op de maandagavond vervangen. Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht doen niet mee, aangezien deze clubs met hun 'Jong-team' actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie. Ook de beloften van Sparta Rotterdam en FC Volendam ontbreken, omdat zij in de tweede divisie bij de amateurs spelen. Daarnaast hadden sc Heerenveen, RKC Waalwijk, Willem II, TOP Oss en Telstar zich nog niet ingeschreven.

FC Twente/Heracles Almelo en Helmond Sport/VVV-Venlo nemen dadelijk naar verluidt deel met een combinatieteam. De competitie zal waarschijnlijk bestaan uit vier afdelingen (eerste tot en met vierde divisie) van elk acht teams, die zowel in het najaar als het voorjaar een hele competitie afwerken. De indelingen worden gemaakt op basis van de standen van afgelopen seizoen, zo klinkt het.

De kampioen in het seizoen 2020/21 promoveert naar de tweede divisie. 'Daarom is Feyenoord er veel aan gelegen om in te stappen. De Rotterdammers schreven zich een aantal jaar geleden niet in met hun beloftenteam in de eerste divisie en plukken daar nu de wrange vruchten van. Talenten van Ajax, AZ, PSV?en Utrecht ontwikkelen zich onder hogere weerstand sneller. Binnen twee jaar zou Feyenoord nu mogelijk toch nog de stap naar de eerste divisie kunnen maken', aldus de krant.