‘Real Madrid verlaat Bernabéu; Barcelona vreest rampscenario’

Real Madrid wil uitwijken naar een ander stadion als het seizoen achter gesloten deuren afgesloten gaat worden. Er staan namelijk renovaties gepland in het Santiago Bernabéu, waardoor de Koninklijke de komende tijd mogelijk gaat spelen in Estádio Alfredo di Stéfano op trainingscomplex Valdebebas. Tegelijkertijd vreest Barcelona een sluiting van het Camp Nou voor de fans tot 2021.

Door de coronacrisis is de Spaanse competitie voorlopig opgeschort, maar er zijn plannen om in de zomer de draad weer op te pakken. Real had echter renovaties gepland in het Santiago Bernabéu, waardoor de topclub moet uitwijken. Real heeft voorgesteld om naar het kleinere Estádio Alfredo di Stéfano te verkassen en LaLiga heeft daar volgens Spaanse media al toestemming voor gegeven.

Real Madrid toont plannen voor verbouwing Estadio Santiago Bernabéu

Naast LaLiga en Real houdt ook Barcelona rekening met een scenario waarbij fans voorlopig niet aanwezig mogen zijn bij wedstrijden. Sport claimt dat de Catalaanse grootmacht er zelfs rekening mee houdt dat het Camp Nou pas in 2021 weer supporters mag verwelkomen. Men verwacht een verlies van tientallen miljoenen euro's bij afwezigheid van fans de komende maanden.

Maandag kregen clubs in Spanje toestemming van de autoriteiten om de trainingscentra weer te openen, maar over de hervatting van de competitie is nog niets duidelijk. In Duitsland bekijkt men of de Bundesliga en 2.Bundesliga op 9 mei verder kunnen. In Nederland is de verwachting dat er ook in de zomer niet wordt gevoetbald. Dinsdagavond geeft de overheid meer duidelijkheid over de reglementen gedurende deze coronacrisis voor de komende maanden.