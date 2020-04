‘Onvindbare’ Samir Nasri reageert: ‘Dit moet een slechte grap zijn’

Samir Nasri benadrukt dat hij dagelijks contact heeft met zijn werkgever Anderlecht. De 32-jarige aanvallende middenvelder reageert op de berichtgeving van La Dernière Heure dat hij onvindbaar zou zijn en de Brusselse club geen idee zou hebben waar hij uit zou hangen. Dat berust absoluut niet op waarheid, zo stelt de Fransman via Instagram in gesprek met journalist Bertrand Latour.

Vanwege de coronacrisis moest Anderlecht de trainingen op het eigen complex in Neerpede staken, maar Paars-Wit gaf zijn voetballers wel een schema mee om thuis de conditie op peil te houden. Anderlecht vroeg de spelers hun resultaten daarvan vervolgens weer met de club te overleggen, maar Nasri liet volgens La Dernière Heure niets van zich horen. Ook de mogelijkheid om de trainingen op vrijwillige basis te hervatten op de club, zoals enkele spelers weer doen, heeft hij laten schieten.

Nasri vertoeft namelijk in Dubai, mét medeweten van Anderlecht. “Dit moet een slechte grap zijn”, benadrukt de voormalig A-international van Frankrijk. “Waar zie jij iemand die spoorloos is verdwenen? Dat is volgens mij wat ik heb gehoord of gelezen: iemand die is verdwenen en geen enkel teken van leven meer vertoont. Ik spreek dagelijks met het hoofd van de medische staf en ik praat ook nog met Vincent Kompany.”

Nasri werd deze zomer transfervrij opgepikt door Anderlecht, nadat zijn dienstverband bij West Ham United tot een einde was gekomen. Hij kwam op voorspraak van speler/trainer Kompany, die met hem samenspeelde bij Manchester City, naar Brussel. Begin oktober raakte de ex-speler van Arsenal en Manchester City geblesseerd aan zijn lies en hij kwam sindsdien niet meer in actie voor Anderlecht. In totaal speelde hij 530 minuten, waarin hij 2 keer scoorde.

Anderlecht heeft de optie om het aflopende contract van Nasri te verlengen, maar de kans dat dat zal gebeuren is erg klein. “Het is allemaal speculatie, stop daar alsjeblieft mee. Er is helemaal niets aan de hand. We zien wel wat er komend seizoen gebeurt.” De club laat dinsdag aan Het Laatste Nieuws weten dagelijks in contact te staan met Nasri. Wél geeft men toe dat de gesprekken bij momenten moeizaam verliepen. Dat lag niet aan Nasri’s intenties, maar wel aan een slechte internetverbinding.