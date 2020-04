PSV en FC Groningen azen op clubicoon van NAC Breda

FC Groningen en Anderlecht hebben hun belangstelling bij NAC Breda kenbaar gemaakt om Jelle ten Rouwelaar na dit seizoen over te nemen, zo meldt BN DeStem dinsdag. Volgens het regionale dagblad heeft de 39-jarige keeperstrainer intern laten weten dat ook PSV bij hem heeft geïnformeerd. Ten Rouwelaar heeft nog een contract voor een jaar en heeft de clubleiding verzocht om medewerking te verlenen aan een vertrek.

“Jelle heeft laten blijken toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Dat klopt”, zegt technisch directeur Tom Van Den Abbeele desgevraagd. “Wij zoeken naar een oplossing die voor alle partijen goed is. En FC Groningen en Anderlecht hebben zich inderdaad bij ons gemeld.” Ten Rouwelaar was tussen 2007 en 2016 de eerste doelman van NAC en werd nadien keeperstrainer van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Het is niet duidelijk welke vraagprijs NAC hanteert, al gaat het volgens BN DeStem om ‘een kleine vergoeding’. Ten Rouwelaar wil zelf niet reageren op zijn vertrekwens. De oud-doelman maakte de voorbije jaren de nodige veranderingen in de technische staf mee: vijf hoofdtrainers en twee interim-coaches.

Ten Rouwelaar en PSV zijn geen onbekenden van elkaar. In de zomer van 2002 maakte hij de overstap van FC Emmen naar de Eindhovense club, waar hij tweede keeper achter Ronald Waterreus werd. Hij kwam uiteindelijk niet verder dan twee wedstrijden in de hoofdmacht en werd driemaal verhuurd. PSV is nu op zoek naar een opvolger voor keeperstrainer Ruud Hesp, terwijl de huidig keeperstrainer van FC Groningen, Bas Roorda, met ingang van het nieuwe seizoen teammanager bij PSV wordt.