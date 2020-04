‘Met het organiseren van een veiling zou Ajax miljoenen ophalen’

Frank van den Wall Bake is van mening dat Ajax een veiling zou moeten opstarten om de financiële gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan. De sportmarketeer denkt dat de Amsterdamse club, die in Nederland veruit het grootste bereik op sociale media heeft, miljoenen zou kunnen ophalen. Bijvoorbeeld door zeer gewilde attributen van voetballers te koop aan te bieden. “Een voorwerp dat door Donny van de Beek wordt aangeboden is meer waard dan een artikel dat ik zou aanbieden”, stelt Van den Wall Bake.

“Daarmee zou Ajax dus een ludieke actie kunnen opzetten en online zouden ze daarmee verbinding kunnen leggen met al hun fans die kunnen bieden op die voorwerpen”, vertelt de sportmarketeer in gesprek met Ajax Showtime. “Als Van de Beek zijn shirt aanbiedt waarin hij scoorde tegen Juventus krijg je hele gekke prijzen. Dat geld zou kunnen worden aangewend tot een van de bestrijdingsmethodes van het virus. Dat is ludieker dan de eigen sociale media-kanalen inzetten. Dat ligt namelijk zo voor de hand.”

Van den Wall Bake mist in Nederland ‘een stukje collectiviteit’ en wijst erop dat de clubs in Engeland al 120 miljoen pond voor het goede doel hebben ingezameld. “Ajax kan bijvoorbeeld voor een wedstrijd tegen PSV een skybox beschikbaar stellen. Daar krijg je een hele goede prijs voor. Met het organiseren van een veiling, halen ze miljoenen op, denk ik. Ajax kan ontzettend veel dingen beschikbaar stellen. Ze moeten erover nadenken wat ze met dat geld doen. Ze zouden het geld ook kunnen schenken aan verpleeghuizen of verzorgingstehuizen. Dan kunnen ze een filmpje maken dat dingen worden aangeboden.”

Van den Wall Bake verwacht van Ajax dat de club iets anders doet dan het snijden in de salarissen van de spelers. “Edwin van der Sar zou best willen meedoen in het snijden van salarissen. Aan de andere kant zegt hij, in het algemeen belang van de club, ook: De spelers die op het punt stonden te vertrekken wil ik graag behouden voor de club. Als ik nu ga snijden in de salarissen, geef ik ze een reden om te vertrekken. Ik begrijp dat en daarom verwacht ik van Ajax dat ze iets anders doen.”

Van den Wall Bake vindt dat Ajax daarnaast de seizoenkaarthouders tegemoet moet komen door korting te geven op de seizoenkaart in het volgende seizoen, of een shirtje cadeau, of een gratis ticket voor de Champions League. Communicatie is ontzettend belangrijk. “Ajax moet laten weten dat ze er alles aan doen om de fans tegemoet te komen. Ze weten nog niet hoe volgend seizoen eruit komt te zien, of het er wel komt. Op die manier komt er begrip bij de fans en zullen ze denk ik niet op hun strepen gaan staan om de gemiste wedstrijden vergoed te krijgen. Communiceer je niet, krijg je dat wel.”