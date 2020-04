Felle discussie over Ten Hag: ‘Als je daar vier miljoen euro kan verdienen?!’

Hans Kraay junior zou niet verbaasd zijn als Erik ten Hag na dit seizoen vertrekt bij Ajax. De trainer staat ruim twee jaar aan het roer bij de Amsterdamse club en wist onder meer de halve finale van de Champions League en de nationale dubbel te pakken. Kraay junior houdt rekening met een overstap, maar René van der Gijp verwacht weinig interesse van topclubs voor Ten Hag.

"Ik zou niet in shock zijn als er een goede buitenlandse club langskomt voordat het nieuwe seizoen begint, of dat op 1 september of vroeger is. Ik zou er niet van staan te kijken als hij dan gaat", begint Kraay junior bij Veronica Inside. "Hij is kampioen geworden, bekerwinnaar geworden en met name heeft hij indruk gemaakt tegen Bayern München, Juventus en Real Madrid (in de Champions League, red.)."

Van der Gijp ziet het niet snel gebeuren. "Even één ding: het wordt gewoon subtop, hoor. Hij gaat niet naar Manchester United, Manchester City, Arsenal, Bayern München. Die zoeken echt naar een boegbeeld. Iemand die behoorlijk wat meer uitstraling heeft dan Ten Hag. Ik zie hem wel naar een club als Norwich City gaan", aldus Van der Gijp. Kraay junior denkt echter niet dat Ten Hag naar de Engelse club wil.

"Als je daar vier miljoen euro kan verdienen?!", countert Van der Gijp. "Onze vriend, die spits, Wilfried Zaha, speelt daar toch ook (in Engeland bij Crystal Palace, red.)? Wat verdient die, zeven miljoen per jaar?!" Kraay junior geeft aan dat Ten Hag nog carrière wil maken en noemt de club van het niveau Borussia Dortmund. "Nee, die nemen het niet", reageert Van der Gijp. "Laten we zeggen: West Ham United."

"Hij gaat echt niet naar West Ham United", weet Kraay junior met zekerheid te zeggen over Ten Hag, die nog tot de zomer van 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. "Hij staat nog aan het begin van zijn carrière. Ik zeg niet Manchester City, Barcelona, Juventus, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen: ik zou niet in shock zijn als een buitenlandse club komt", sluit de oud-voetballer de felle discussie af.