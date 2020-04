‘Valdanito’ raadt transfer naar Barcelona af: ‘Hij heeft nog drie jaar nodig’

Hernán Crespo raadt landgenoot Lautaro Martínez af om Internazionale te verlaten. De 22-jarige aanvaller wordt al maanden met een transfer naar Barcelona in verband gebracht. De Argentijn was dit seizoen goed voor 16 doelpunten in 31 wedstrijden in alle competities en zijn stormachtige ontwikkeling is de Spaanse topclub bevallen. Tot de coronacrisis was de verwachting dat Barcelona in de eerste twee weken van juli zou toeslaan.

Het contract van Martínez met Inter bevat een clausule waarin staat dat hij tot 15 juli voor een vast bedrag van 111 miljoen euro kan worden overgenomen. Daarna mag Inter zelf de vraagprijs bepalen. De coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat de kapitaalkracht van de topclubs behoorlijk is afgenomen. “Hij moet sowieso bij Inter blijven, om één simpele reden”, vertelt Crespo in La Gazzetta dello Sport.

“Lautaro deed het in Argentinië goed bij Racing Club. Hij arriveerde bij Inter en zat een seizoen op de bank. Daarna verscheen hij in de basis en dit is pas zijn eerste seizoen als onbetwistbare basiskracht”, benadrukt Valdanito, die in zijn actieve loopbaan in twee verschillende periodes voor Inter speelde en tegenwoordig in eigen land trainer is van Defensa y Justicia, na periodes bij Banfield en Modena.

“Hij heeft nog drie jaar nodig, minimaal, om zich volledig te kunnen ontwikkelen. Vanaf dat moment zou Lautaro pas over een transfer naar een andere club moeten nadenken.” Crespo gaf eerder deze maand aan dat zijn landgenoot ‘de nieuwe Sergio Agüero’ kan worden bij het nationale elftal. “Agüero is een betere dribbelaar, maar Lautaro is meer een teamspeler. El Kun is vaak niet bij de les en maakt een ongeïnteresseerde indruk.”

Martínez liep bij Racing Club bijna één op twee: 27 goals in 60 duels. Inter maakte in de zomer van 2018 een bedrag van 22,7 miljoen euro over aan de Argentijnse club en de spits tekende voor vijf seizoenen. De verwacht is dat beide partijen over een nieuwe verbintenis zullen praten als een zomerse transfer uitblijft.